Día de la Madre con Cuenta DNI: todos los beneficios sin tope de reintegro para agasajarla
El Banco Provincia sumó nuevos descuentos exclusivos para el Día de la Madre en octubre. De esta manera, podrán aprovechar hasta un 30% de descuento y opciones sin tope de reintegro.
Uno por uno, los descuentos del Banco Provincia para el Día de la Madre
El Banco Provincia sumó promociones en rubros clave para comprar obsequios.
- Ofertas y pagos en cuotas en ropa, tiendas deportivas, farmacias y perfumerías
El sábado hay un 20% de descuento y hasta 4 cuotas sin interés, sin límite de reembolso, al pagar con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por Banco Provincia.
- Descuentos y cuotas sin interés en librerías
El sábado 18 de octubre hay un 10% de descuento y hasta 4 cuotas sin interés, sin límite de reembolso, utilizando tarjetas de crédito Visa y Mastercard.
También podría interesarte
- Promoción en gastronomía con Cuenta DNI
El sábado 18 y domingo 19 de octubre, Cuenta DNI brinda un 30% de descuento en locales gastronómicos adheridos, con un límite de reembolso de 8.000 pesos por persona durante la vigencia de la oferta.
Cronograma de descuentos de Banco Provincia
Promociones semanales
- Lunes y martes: 50% de rebaja en la compra de entradas de cine abonadas con Cuenta DNI, válido exclusivamente en salas Cinemacenter y Paseo Aldrey de la provincia de Buenos Aires. El descuento es en el momento y no tiene tope.
- Jueves y viernes: 4 cuotas sin interés en farmacias, perfumerías y ópticas adheridas, tanto en compras online como presenciales.
Fechas especiales
- Viernes 12 y 26 y sábados 13 y 27 de septiembre: 20% de ahorro y 4 cuotas sin interés en locales de indumentaria y artículos deportivos. Tope de reintegro: $20.000 por transacción.
Descuentos disponibles todos los días
- 10% de ahorro y 4 cuotas sin interés en pet shops y veterinarias.
- Hasta 15% de rebaja en pinturerías con 4 cuotas sin interés.
- 10% de descuento y financiación en jugueterías, librerías, casas de decoración y bazares.
- 10% de ahorro en bicicleterías con 4 cuotas sin interés.
- Plan de 4 cuotas sin interés en gomerías, talleres de automotor, hoteles, recitales, clubes, gimnasios, parques, balnearios, centros de estética y locales de construcción.
- 4 cuotas sin interés en panaderías, confiterías y chocolaterías, además de pasajes en ómnibus de larga distancia.
- 4 cuotas sin interés en productos sustentables, tanto en compras online como presenciales.
- 3 cuotas sin interés en comercios adheridos a Cuenta DNI (no aplica para alimentos, carnicerías, granjas ni pescaderías).