Día de la Madre con Cuenta DNI: todos los beneficios sin tope de reintegro para agasajarla

Se puede ahorrar en diferentes áreas para hacer regalos: indumentaria, gastronomía, perfumería y librería, entre otras cosas.

El Banco Provincia sumó nuevos descuentos exclusivos para el Día de la Madre en octubre. De esta manera, podrán aprovechar hasta un 30% de descuento y opciones sin tope de reintegro.

Uno por uno, los descuentos del Banco Provincia para el Día de la Madre

El Banco Provincia sumó promociones en rubros clave para comprar obsequios.

Ofertas y pagos en cuotas en ropa, tiendas deportivas, farmacias y perfumerías

El sábado hay un 20% de descuento y hasta 4 cuotas sin interés, sin límite de reembolso, al pagar con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por Banco Provincia.

Descuentos y cuotas sin interés en librerías

El sábado 18 de octubre hay un 10% de descuento y hasta 4 cuotas sin interés, sin límite de reembolso, utilizando tarjetas de crédito Visa y Mastercard.

Promoción en gastronomía con Cuenta DNI

El sábado 18 y domingo 19 de octubre, Cuenta DNI brinda un 30% de descuento en locales gastronómicos adheridos, con un límite de reembolso de 8.000 pesos por persona durante la vigencia de la oferta.

Cronograma de descuentos de Banco Provincia

Promociones semanales

Lunes y martes: 50% de rebaja en la compra de entradas de cine abonadas con Cuenta DNI, válido exclusivamente en salas Cinemacenter y Paseo Aldrey de la provincia de Buenos Aires. El descuento es en el momento y no tiene tope.

Jueves y viernes: 4 cuotas sin interés en farmacias, perfumerías y ópticas adheridas, tanto en compras online como presenciales.

Fechas especiales

Viernes 12 y 26 y sábados 13 y 27 de septiembre: 20% de ahorro y 4 cuotas sin interés en locales de indumentaria y artículos deportivos. Tope de reintegro: $20.000 por transacción.

