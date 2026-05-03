Ahorrá hasta 150.000 pesos: todos los beneficios y promociones que lanzó Cuenta DNI para mayo 2026 Foto: Grok AI.

Comenzó en quinto mes del año y Cuenta DNI lanzó las promos para aprovechar, no solo durante el finde largo, sino también durante todo el mes. Promos, descuentos y ofertas variadas ya se encuentran disponibles para comprar y ahorrar con la billetera virtual del Banco Provincia.

Como habitualmente hace al inicio de cada mes, la billetera virtual actualizó los beneficios para que sus más de 10.000.000 de usuarios los puedan aprovechar en compras que les permitan disfrutar y cuidar la economía de bolsillo.

Además de los descuentos en comercios de cercanía, supermercados, ferias y mercados bonaerenses y gastronomía, entre otros rubros, la billetera virtual retomó el beneficio de tres cuotas sin interés pagando con tarjeta de crédito desde la billetera digital.

Cuenta DNI lanzó las promos de mayo: ¿cómo ahorrar hasta $150.000? Foto: NA

Todas las promociones, ofertas y descuentos por cada rubro que ofrece Cuenta DNI en mayo 2026

Comercios de cercanía (incluye carnicerías):

20% de descuento de lunes a viernes. Tope: $5.000 por semana y por persona, que se alcanza con $25.000 en consumos.

Ferias y mercados bonaerenses:

40% de descuento todos los días. Tope: $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con $15.000 en consumos.

Universidades, eventos, entidades educativas y clubes:

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos.

Gastronomía:

25% de descuento los sábados y domingos. Tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos.

FULL YPF (gastronomía):

25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos. Este beneficio no aplica para la compra de combustibles.

Todas las promociones, ofertas y descuentos por cada rubro que ofrece Cuenta DNI en mayo 2026 Foto: Banco Provincia

Marcas destacadas:

30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes, que se alcanza con $50.000 en consumos mensuales.

Librerías de texto:

10% de descuento los lunes y martes. Sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías:

10% de descuento los miércoles y jueves. Sin tope de reintegro.

Jubilados:

5% de descuento adicional en supermercados adheridos. Tope de reintegro unificado de $5.000 de acuerdo con la vigencia de la promoción y por persona.

Además, hay beneficio NFC para pagos sin contacto con tarjetas de crédito adheridas a Cuenta DNI: hasta 3 cuotas sin interés en comercios que NO pertenezcan al rubro alimentos.

Cuánto dinero se puede ahorrar en mayo 2026 utilizando cada beneficio de Cuenta DNI

“Una persona que utiliza todas las promos de Cuenta DNI puede ahorrar casi $150 mil pesos por mes. Y esta cifra, sin tener en cuenta los beneficios en librerías y perfumerías, que no tienen tope de descuento, ni los descuentos en supermercados, algunos también sin tope”, indica la información de Cuenta DNI.