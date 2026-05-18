Inflación en supermercados. Foto: NA

Mientras que la inflación en la Argentina registró una desaceleración y alcanzó el 2,6% en abril, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), desde el oficialismo mantienen expectativas de que esta tendencia a la baja continúe durante mayo. La evolución de los precios sigue siendo uno de los principales focos de atención para el Gobierno, que busca consolidar un proceso de desaceleración sostenida.

No obstante, el rubro “Alimentos y bebidas” ya muestra una aceleración significativa, según relevamientos de distintas consultoras privadas, lo que genera cierta preocupación. En ese contexto, el Gobierno apuesta a que el congelamiento de precios aplicado por YPF contribuya a aliviar las presiones y ayude a contener el aumento en los costos, moderando así el impacto en el índice general.

Inflación, compras. Foto: REUTERS

Los datos de inflación de las consultoras privadas

Analytica informó que la segunda semana de mayo presentó una suba del 1% en alimentos y bebidas comercializados en cadenas de supermercados en todo el país. Así, el promedio de cuatro semanas para este segmento llegó al 2%. Ante este dato, la consultora prevé una alza mensual del 2,4%; lo que implicaría una baja de 0,2 puntos porcentuales (pp).

A nivel general, el promedio de cuatro semanas destaca los aumentos en los rubros de verduras (7,8%), pescados y mariscos (4,2%), pan y cereales (1,8%) y carnes y derivados (0,7%). Por su parte, las frutas registraron una baja del 4,9%.

El consumo en Argentina. Foto: NA

En este sentido, EconViews comentó que su relevamiento de precios remarcó un aumento promedio del 1% en la segunda semana de mayo para la canasta de alimentos y bebidas en supermercados. Las verduras representaron una suba del 2,3% y las carnes un 1,4%; así, el acumulado de las últimas cuatro semanas fue de 1,5%. Según estos datos, se acelera el consumo masivo y se alinea con otras consultoras en su medida de evolución de precios en supermercados.

Qué se espera en materia de inflación para los próximos meses

La consultora Invecq sostiene que la moderación de precios del mes de abril se debió a la menor suba de carnes en la inflación núcleo, aunque los precios regulados continuaron presionando al alza. “Transporte” lideró las subas con un 4,4%, seguido por “Educación” con un 4,2% y “Comunicación” con un 4,1%. Estas tres representan casi un tercio del aumento del índice general. En este sentido, las subas en “Transporte” se debieron en gran parte al rubro “Combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar”, que aumentó 11% y aportó 0,5 pp a la inflación general.

El índice se vio moderado por la categoría Estacionales, ya que los precios no subieron en promedio, mientras que los precios regulados subieron un 4,7%. De esta forma, la inflación núcleo desaceleró 0,9 p.p y marcó una suba del 2,3%, representando el menor dato desde octubre del 2025.

Invecq explica este comportamiento de los precios por “Carnes y Derivados” con su suba del 0,7% frente al promedio de 6,4% mensual desde noviembre. La inflación núcleo, excluyendo carnes, avanzó 2,5% frente al 2,6% de marzo, y durante el primer cuatrimestre la variación rondó ese nivel.

Carnicería Foto: Web Mercado Central

De cara a los próximos meses, Invecq sostuvo su estimación de una inflación anual del 30%, en sintonía con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central de la República Argentina. La consultora indicó que los precios al consumidor avanzaron a una tasa mensual del 2,5% en lo que va del año y que, para converger al 30% anual hacia diciembre, el incremento mensual debería moderarse hasta un promedio de 1,9% desde mayo.

Según Invecq, esa desaceleración luce factible, aunque advirtió que ciertos factores específicos continuarán ejerciendo presión, especialmente el valor de los combustibles, influido por la coyuntura en Medio Oriente y la evolución internacional del precio del petróleo.

Cómo influye el factor YPF

Horacio Marín, presidente de YPF, anunció días atrás que la petrolera aumentaría en un 1% los precios de los combustibles: “A partir del jueves 14 de mayo, YPF ajustará el precio de los combustibles en un 1% tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda. De igual manera, continuaremos aplicando el sistema de buffer de precios por hasta 45 días adicionales, con el propósito de no trasladar sobresaltos en el surtidor”. Así, la petrolera argentina busca neutralizar el traslado de la volatilidad internacional hacia los consumidores locales y garantizar estabilidad en los precios durante seis semanas.

Estación de servicio de YPF. Foto: NA

La dinámica reciente de los precios y las últimas medidas anunciadas reflejan cómo la volatilidad internacional y las tensiones domésticas continúan impactando tanto en los valores regulados como en la inflación núcleo. La evolución de los próximos meses estará atada al escenario externo y a las decisiones económicas que se implementen.