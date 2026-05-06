La billetera virtual que te permite ahorrar hasta $160.000 en mayo:

Descuentos de Cuenta DNI. Foto: Grok AI.

Los usuarios de Cuenta DNI pueden acceder durante mayo a una batería de descuentos que, bien aprovechados, permiten alcanzar un ahorro mensual significativo en distintos rubros de consumo cotidiano. Entre promociones con tope y beneficios sin límite, el reintegro total puede superar los $160.000.

Comercios de cercanía, mercados y universidades: las grandes promociones de Cuenta DNI durante mayo

En el caso de los comercios de cercanía, de lunes a viernes rige un 20% de descuento con un tope semanal de $5.000. Si se alcanza ese máximo cada semana, el ahorro mensual llega a $20.000, una ayuda clave para compras habituales como alimentos, carnicerías y almacenes de barrio.

Para quienes compran en ferias y mercados bonaerenses, el beneficio es aún mayor: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana. De esta manera, el ahorro puede escalar hasta $24.000 mensuales.

Un esquema similar aplica en comercios dentro de universidades de la provincia de Buenos Aires, donde también se ofrece un 40% de descuento con el mismo tope semanal, lo que permite sumar otros $24.000 de ahorro al mes.

Cuenta DNI lanzó las promos de mayo: ¿cómo ahorrar más de $160.000? Foto: NA

Todos los rubros y comercios adheridos a las promociones de mayo 2026

El rubro gastronómico ofrece uno de los beneficios más destacados. Los sábados y domingos hay un 25% de descuento con un tope de $8.000 por semana. Como mayo tiene cinco fines de semana, el ahorro potencial asciende a $40.000.

En paralelo, los locales YPF Full cuentan con la misma mecánica: 25% de descuento durante los fines de semana y un tope de $8.000 semanal. Este beneficio no incluye combustibles, pero sí aplica para consumos en tiendas, permitiendo ahorrar otros $40.000 mensuales.

Además, durante todo el mes hay promociones especiales en marcas reconocidas, con un 30% de descuento y un tope total de $15.000 por persona. Entre las firmas adheridas se encuentran Lucciano’s, Grido, Havanna, Guolis, La Fonte D’Oro y Le Park.

A estos beneficios se suman otros sin tope de reintegro: 10% de descuento en librerías de texto los lunes y martes, y 10% en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves. También hay promociones adicionales en distintas localidades, que pueden potenciar aún más el ahorro.

El rubro supermercados completa la oferta, con descuentos en cadenas como Carrefour, Chango Más, Día, Josimar, La Anónima, Niní y Toledo, entre otras. En estos casos, los topes y condiciones varían según la promoción vigente.

Descuentos con Cuenta DNI en librerías. Foto: NA

Cómo hacer para ahorrar más de $160.000 en mayo con Cuenta DNI

Al combinar los principales beneficios y alcanzar todos los topes, una persona puede ahorrar hasta $163.000 en el mes. Para lograrlo, el gasto estimado ronda los $590.000, lo que representa un ahorro cercano al 28% sobre el total consumido.

Un consejo útil es aprovechar también las promociones en supermercados, farmacias y librerías sin tope, y distribuir los pagos entre distintas billeteras del grupo familiar. De esta forma, es posible superar ampliamente los $160.000 de ahorro mensual.