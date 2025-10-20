Cuándo cobro ANSES: el calendario de pagos para jubilados y pensionados durante noviembre 2025

El organismo previsional también confirmó un incremento del 2,1% para jubilaciones y pensiones en el onceavo mes del año.

Calendario de pagos de ANSES para noviembre 2025. Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó las fechas de cobro más un aumento del 2,1% para jubilados y pensionados en el mes de noviembre 2025.

El aumento se actualiza a raíz del último dato de la inflación de septiembre, que también fue del 2,1%.

ANSES ofrece un incremento del 2,1% para jubilaciones y pensiones en noviembre. Foto: NA

Asimismo, el organismo previsional adelantó el calendario de pagos para el anteúltimo mes del año, que podría verse afectado por el feriado del Día de la Soberanía Nacional, a celebrarse el lunes 24 de noviembre.

Calendario de pagos de ANSES de noviembre 2025

El cronograma de pagos quedó establecido a raíz de la Resolución 1091/2024, pero puede sufrir modificaciones por los feriados del viernes 21 y el lunes 24 de noviembre. Por tanto, los pagos se distribuirán de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo:

Documentos terminados en 0: a partir del 10 de noviembre

Documentos terminados en 1: a partir del 11 de noviembre

Documentos terminados en 2: a partir del 12 de noviembre

Documentos terminados en 3: a partir del 13 de noviembre

Documentos terminados en 4: a partir del 14 de noviembre

Documentos terminados en 5: a partir del 17 de noviembre

Documentos terminados en 6: a partir del 18 de noviembre

Documentos terminados en 7: a partir del 19 de noviembre

Documentos terminados en 8: a partir del 20 de noviembre

Documentos terminados en 9: a partir del 20 de noviembre

Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo:

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del 21 de noviembre

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del 25 de noviembre

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del 26 de noviembre

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del 27 de noviembre

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del 28 de noviembre

Pensiones No Contributivas (PNC):

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del 10 de noviembre

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del 11 de noviembre

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del 12 de noviembre

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del 13 de noviembre

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del 14 de noviembre

El calendario de pagos de ANSES en noviembre. Foto: NA.

Los nuevos montos de las jubilaciones

A raíz del incremento del 2,1% que otorgará ANSES, los valores de las jubilaciones quedan de la siguiente manera: