Cuándo cobro ANSES: el calendario de pagos para jubilados y pensionados durante noviembre 2025
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó las fechas de cobro más un aumento del 2,1% para jubilados y pensionados en el mes de noviembre 2025.
El aumento se actualiza a raíz del último dato de la inflación de septiembre, que también fue del 2,1%.
Asimismo, el organismo previsional adelantó el calendario de pagos para el anteúltimo mes del año, que podría verse afectado por el feriado del Día de la Soberanía Nacional, a celebrarse el lunes 24 de noviembre.
Calendario de pagos de ANSES de noviembre 2025
El cronograma de pagos quedó establecido a raíz de la Resolución 1091/2024, pero puede sufrir modificaciones por los feriados del viernes 21 y el lunes 24 de noviembre. Por tanto, los pagos se distribuirán de la siguiente manera:
Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo:
- Documentos terminados en 0: a partir del 10 de noviembre
- Documentos terminados en 1: a partir del 11 de noviembre
- Documentos terminados en 2: a partir del 12 de noviembre
- Documentos terminados en 3: a partir del 13 de noviembre
- Documentos terminados en 4: a partir del 14 de noviembre
- Documentos terminados en 5: a partir del 17 de noviembre
- Documentos terminados en 6: a partir del 18 de noviembre
- Documentos terminados en 7: a partir del 19 de noviembre
- Documentos terminados en 8: a partir del 20 de noviembre
- Documentos terminados en 9: a partir del 20 de noviembre
Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo:
- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del 21 de noviembre
- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del 25 de noviembre
- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del 26 de noviembre
- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del 27 de noviembre
- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del 28 de noviembre
Pensiones No Contributivas (PNC):
- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del 10 de noviembre
- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del 11 de noviembre
- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del 12 de noviembre
- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del 13 de noviembre
- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del 14 de noviembre
Los nuevos montos de las jubilaciones
A raíz del incremento del 2,1% que otorgará ANSES, los valores de las jubilaciones quedan de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $403.150,65 ($333.150,65 de haber + $70.000 de bono)
- PUAM: $336.520,52 ($266.520,52 de haber + $70.000 de bono)
- PNC por invalidez o vejez: $303.205,46 ($233.205,46 de haber + $70.000 de bono)
- PNC madre de siete hijos: $403.150,65 ($ 333.150,65 de haber + $70.000 de bono)
- Jubilación máxima: $2.241.788,48.