ANSES paga este lunes 4 de mayo:

Cómo cobrar ayuda de ANSES Foto: Foto generada con IA Canal 26

ANSES dio a conocer el calendario de pagos correspondiente al lunes 4 de mayo. Durante esta jornada, miles de beneficiarios acceden a sus haberes, incluyendo jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF, entre otras prestaciones sociales.

Quiénes cobran ANSES hoy lunes 4 de mayo

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de mayo.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de mayo.

Jubilados y pensionados: cómo quedan los haberes en mayo

Jubilación mínima : $393.250,17 + bono de $70.000

Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM) : $314.600,14

Pensiones No Contributivas (PNC) : $275.275,12

Prestación Básica Universal (PBU): llega a $179.894

ANSES cobros Foto: Foto generada con IA Canal 26

Dónde se cobra ANSES

Los pagos se acreditan en la cuenta bancaria declarada por cada beneficiario. El dinero puede retirarse en:

Cajeros automáticos

Ventanillas bancarias

Usarse con tarjeta de débito

No es obligatorio retirar el dinero el mismo día del depósito.

Cómo consultar fecha y lugar de cobro, paso a paso

ANSES ofrece un sistema online para verificar el cobro de manera rápida y segura:

Ingresar al sitio oficial de ANSES Acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social Seleccionar la opción “Mis Cobros” Consultar fecha, banco y medio de pago asignado

Este método permite evitar filas innecesarias y confirmar el depósito antes de acercarse al banco.