ANSES paga este lunes 4 de mayo: quiénes cobran hoy y cómo consultar el saldo
Miles de beneficiarios acceden a sus haberes, incluyendo jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF, entre otras prestaciones. Quiénes cobran hoy.
ANSES dio a conocer el calendario de pagos correspondiente al lunes 4 de mayo. Durante esta jornada, miles de beneficiarios acceden a sus haberes, incluyendo jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF, entre otras prestaciones sociales.
Quiénes cobran ANSES hoy lunes 4 de mayo
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de mayo.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de mayo.
Jubilados y pensionados: cómo quedan los haberes en mayo
- Jubilación mínima: $393.250,17 + bono de $70.000
- Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $314.600,14
- Pensiones No Contributivas (PNC): $275.275,12
- Prestación Básica Universal (PBU): llega a $179.894
Dónde se cobra ANSES
Los pagos se acreditan en la cuenta bancaria declarada por cada beneficiario. El dinero puede retirarse en:
- Cajeros automáticos
- Ventanillas bancarias
- Usarse con tarjeta de débito
No es obligatorio retirar el dinero el mismo día del depósito.
Cómo consultar fecha y lugar de cobro, paso a paso
ANSES ofrece un sistema online para verificar el cobro de manera rápida y segura:
- Ingresar al sitio oficial de ANSES
- Acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social
- Seleccionar la opción “Mis Cobros”
- Consultar fecha, banco y medio de pago asignado
Este método permite evitar filas innecesarias y confirmar el depósito antes de acercarse al banco.
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