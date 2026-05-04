Carlos Dileo
Por Carlos Dileo
lunes, 4 de mayo de 2026, 11:22
Cómo cobrar ayuda de ANSES
Cómo cobrar ayuda de ANSES Foto: Foto generada con IA Canal 26

ANSES dio a conocer el calendario de pagos correspondiente al lunes 4 de mayo. Durante esta jornada, miles de beneficiarios acceden a sus haberes, incluyendo jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF, entre otras prestaciones sociales.

Quiénes cobran ANSES hoy lunes 4 de mayo

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de mayo.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de mayo.

Jubilados y pensionados: cómo quedan los haberes en mayo

  • Jubilación mínima: $393.250,17 + bono de $70.000
  • Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $314.600,14
  • Pensiones No Contributivas (PNC): $275.275,12
  • Prestación Básica Universal (PBU): llega a $179.894
ANSES cobros Foto: Foto generada con IA Canal 26

Dónde se cobra ANSES

Los pagos se acreditan en la cuenta bancaria declarada por cada beneficiario. El dinero puede retirarse en:

  • Cajeros automáticos
  • Ventanillas bancarias
  • Usarse con tarjeta de débito

No es obligatorio retirar el dinero el mismo día del depósito.

Cómo consultar fecha y lugar de cobro, paso a paso

ANSES ofrece un sistema online para verificar el cobro de manera rápida y segura:

  1. Ingresar al sitio oficial de ANSES
  2. Acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social
  3. Seleccionar la opción “Mis Cobros”
  4. Consultar fecha, banco y medio de pago asignado

Este método permite evitar filas innecesarias y confirmar el depósito antes de acercarse al banco.