Bono ANSES de $85.000 antes de las elecciones: a quiénes le corresponde y el paso a paso para cobrarlo

El organismo liquidará este beneficio a las personas que cobren la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares (SUAF). Conocé hasta qué fecha puede cobrarse el beneficio.

Oficina de la ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago de un bono adicional de $85.000 que se cobrará antes de las elecciones legislativas, con el objetivo de reforzar los ingresos del grupo familiar.

El organismo liquidará este beneficio a las personas que cobren la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares (SUAF). El bono recibirá el ajuste del 1,6% con base en la Movilidad vigente, según la inflación de septiembre.

El organismo liquidará este beneficio a las personas que cobren la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares (SUAF). Foto: ANSES.

Los beneficiarios de la AUH y SUAF pueden acceder a la Ayuda Escolar Anual, que se liquida una vez al año como un refuerzo económico a los jóvenes en edad escolar para que puedan cubrir los gastos iniciales del ciclo lectivo.

Si bien el extra se suele liquidar en marzo, antes del inicio del ciclo lectivo, existen titulares que todavía no percibieron este monto, ya que el cobro está vigente para todo el año mientras se cumplan los requisitos.

ANSES: ¿Cómo cobrar la Ayuda Escolar Anual?

Los beneficiarios solo necesitarán acreditar la escolaridad por parte del menor a cargo mediante el Certificado Escolar. El trámite debe hacerse antes del 31 de diciembre del año anterior, pero si no se presentó en el momento justo, el cobro podría retrasarse hasta 60 días.

El paso a paso para cobrar la Ayuda Escolar Anual

Los beneficiarios solo necesitarán acreditar la escolaridad por parte del menor a cargo mediante el Certificado Escolar. Foto: ANSES.

Para hacer el trámite y cobrar la Ayuda Escolar Anual, deberán hacerse dos procedimientos de forma online y presencial:

Descargar el formulario Acreditación de Escolaridad (PS. 2.68) o retiralo en una oficina de ANSES. Ir a la escuela del menor para que completen el documento y lo firmen. Podés presentarlo en una oficina del organismo. También, pueden hacerlo online: una vez completado, pueden subir la foto desde su celular o computadora.

¿Cómo presentar la Libreta AUH?

La ANSES simplificó el proceso para la presentación de la Libreta AUH 2025, la cual es esencial para el cobro del porcentaje retenido. A continuación, las dos formas para presentarla:

Presencialmente : acercándose a una oficina de ANSES o a un operativo móvil, sin necesidad de sacar turno previo.

Virtualmente: ingresando a Mi ANSES, donde se puede descargar el formulario, completarlo con la información escolar y de salud, firmarlo, sacar una foto clara y volver a subirlo.

El organismo recordó que el plazo para completar este trámite vence el 31 de diciembre de 2025. Aquellos que no lo presenten perderán el derecho a cobrar el complemento retenido y la Ayuda Escolar correspondiente.