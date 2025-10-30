El banco Comafi actualizó sus proyecciones para la economía argentina: los 3 escenarios posibles

La entidad estima 3 escenarios posibles para los próximos meses.

Pesos argentinos. Foto: REUTERS

El banco Comafi actualizó sus proyecciones para la economía argentina. En sus estimaciones, la entidad redujo la probabilidad de una salida disruptiva, a la vez que postergó la flexibilización cambiaria hacia diciembre.

En cuanto a la inflación, el research del Comafi indicó un Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 2.2% para octubre.

Las estimaciones de Comafi

En tanto, la entidad estima 3 escenarios posibles para los próximos meses:

Escenario 1 del banco Comafi. Foto: Comafi

Escenario 2 del banco Comafi. Foto: Comafi