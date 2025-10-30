El banco Comafi actualizó sus proyecciones para la economía argentina: los 3 escenarios posibles
La entidad estima 3 escenarios posibles para los próximos meses.
El banco Comafi actualizó sus proyecciones para la economía argentina. En sus estimaciones, la entidad redujo la probabilidad de una salida disruptiva, a la vez que postergó la flexibilización cambiaria hacia diciembre.
En cuanto a la inflación, el research del Comafi indicó un Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 2.2% para octubre.
Las estimaciones de Comafi
En tanto, la entidad estima 3 escenarios posibles para los próximos meses: