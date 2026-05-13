Luis Caputo y sus secretarios de Energía, Daniel González y María Tettamanti. Foto: X

El Gobierno anunció que cubrirá el costo del gas importado en el invierno para evitar un fuerte aumento en las tarifas durante los meses de mayor consumo.

Las diferencias se postergarán y comenzarán a pagarse desde noviembre.

Enarsa

La Secretaría de Energía financiará las compras de GNL que las distribuidoras le harán a Enarsa.

La medida va en línea con la decisión de bonificar el 75% del precio del gas durante mayo para quienes tienen asistencia estatal en el marco de los subsidios focalizados.

Gas; Gas Natural Licuado; GNL Foto: Unsplash

La idea oficial es que gran parte del GNL importado lo compren las industrias y grandes usuarios a precio internacional para evitar restricciones.

El mecanismo que se utilizará es el de las Diferencias Diarias Acumuladas, por el cual cada dos meses las distribuidoras trasladarán a los usuarios las variaciones en los costos.

Nuevo equema tarifario Foto: Foto generada con IA

Cuánto se consume de gas en la Argentina durante el invierno

El consumo de hogares y otros sectores prioritarios promedió los 60 millones de metros cúbicos diarios si se empieza a contabilizar desde el mes de mayo, cuando las temperaturas comienzan a descender.

Y los picos que pueden superar los 120/150 mm3 en los días más fríos del invierno.

Consumo de gas en la Argentina. Foto: Verte TV

Para este año, el Gobierno confía en que los privados actuarán para satisfacer la demanda, dadas las medidas que se fueron aplicando y aun cuando todavía el país tiene que importar GNL para cubrir los picos de consumo invernales.

En ese contexto, el monitoreo se focaliza en que no falte gas en momentos en que con la llegada del frío se registró un salto en la demanda prioritaria que pasó de un promedio de 40/45mm3 diarios a casi 60 en apenas días.