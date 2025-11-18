ARCA cambió el débito automático en autónomos y monotributistas: los detalles

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero actualizó el sistema de pago por CBU para autónomos, trabajadores de casas particulares y monotributistas.

Nuevas disposiciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre el débito automático. Foto: X/@mdzol

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio a conocer una actualización en el sistema de pago a través de débito automático mediante la Clave Bancaria Uniforme (CBU), que contempla a trabajadores autónomos, empleados del régimen de casas particulares y pequeños contribuyentes.

La medida quedó establecida a través de la resolución 5790/2025, que ya fue publicada en el Boletín Oficial este martes, con el fin de mejorar los mecanismos de cobranza ante la reiteración de débitos rechazados.

Nuevas disposiciones para monotributistas. Foto: ARCA.

ARCA, según se detalla en la disposición, detectó un número importante de rechazos en cuentas bancarias -por cuentas cerradas, suspendidas o por falta de fondos o instrucciones de no pagar- que generan costos adicionales en concepto de comisiones para este órgano recaudador, por lo que tomaron la determinación de establecer un sistema más estricto de control y suspensión del débito automático.

¿Qué establece la nueva normativa de ARCA sobre el débito automático?

Lo establecido en la nueva normativa es que, cuando se registren tres rechazos consecutivos del débito automático, ARCA notificará al contribuyente a través del Domicilio Fiscal Electrónico declarado, conforme lo dispuesto por la resolución 4.280 y sus modificatorias.

A partir de allí, el contribuyente deberá regularizar su situación dentro del período otorgado para dicho fin. Si se llega a producir un cuarto rechazo, se dará de baja la adhesión al débito automático.

“En función de lo expuesto y atendiendo a razones de administración tributaria, corresponde modificar las mencionadas resoluciones generales a fin de establecer las pautas tendientes a discontinuar los intentos de débito en la Clave Bancaria Uniforme (CBU) una vez alcanzada una determinada cantidad de rechazos consecutivos”, se explica en el texto oficial que lleva la firma del director ejecutivo de ARCA, Juan Alberto Pazo.

Hay que tener en cuenta que la reactivación del servicio no será automática, por lo que quienes deseen restablecerlo deberán gestionar una nueva adhesión en su entidad bancaria o a través de los canales habilitados por ARCA. También se especificó que las solicitudes presentadas antes del día 20 de cada mes comenzarán a regir al mes siguiente.

Nuevas medidas de ARCA. Foto: Instagram/@arca_informa

También hay modificaciones para el personal del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para Casas Particulares, donde se adapta la Resolución General N° 3.693 al mismo mecanismo de notificación y baja tras el cuarto rechazo.

Para el caso de los pequeños contribuyentes del Régimen Simplificado (monotributistas), se aplicará el mismo esquema.

La normativa entra en vigencia de manera automática y se aplicará a todos los intentos futuros de débito que sean rechazados.