Alivio para contribuyentes: ARCA confirmó los requisitos para no pagar el monotributo en noviembre 2025
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) hizo pública una nueva medida que beneficiará a un grupo específico de contribuyentes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), conocido comúnmente como monotributo.
Mediante la Resolución 5546/2024, este organismo permitirá una exención temporal del pago mensual para determinados monotributistas, a fin de aliviar la carga fiscal y darles un respiro económico frente a las dificultades del momento.
Según detalló este organismo, la medida está orientada principalmente a pequeños arrendadores que no llevan a cabo otras actividades comerciales o profesionales y que dependen únicamente del ingreso que les generan los alquileres de sus propiedades.
Cómo acceder a la exención del monotributo: los requisitos
Para no tener que pagar este tributo, los contribuyentes deberán cumplir con una serie de requisitos y condiciones específicas:
- Estar inscriptos en el Régimen Simplificado y tener declaradas hasta dos propiedades destinadas a alquiler.
- No estar registrados en otras actividades económicas dentro del Monotributo.
- Registrar los contratos de locación en el Registro de Locaciones de Inmuebles (RELI), conforme a las normativas vigentes.
Esta situación beneficiosa puede alcanzar a aquellos que poseen una o dos propiedades en alquiler y no cuentan con otras fuentes de ingreso por actividades independientes, lo que promovería un alivio directo a este grupo de contribuyentes.
Cómo acceder a la exención del monotributo: el paso a paso
Para tramitar esta exención hay que realizar los siguientes pasos en la página oficial de ARCA:
- Ingresar al portal del Monotributo con la clave fiscal.
- Seleccionar la opción “Modificación locador de hasta 2 inmuebles – Beneficio Ley 27.737”.
- Indicar el período desde el cual corresponde la exención del impuesto integrado.
- En el servicio “Sistema Registral”, declarar la actividad 681098 - Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia con bienes propios o arrendados.
- Verificar que los contratos estén correctamente registrados en el RELI.
Una vez se completan todos estos datos, ARCA evaluará la solicitud y -si es que corresponde- aplicará la exención del pago mensual del monotributo.