Alivio para contribuyentes: ARCA confirmó los requisitos para no pagar el monotributo en noviembre 2025

ARCA implementó una medida que busca aliviar la carga fiscal de pequeños arrendadores del Régimen Simplificado. Los detalles.

Exenciones en el pago del monotributo para algunos contribuyentes. Foto: ARCA.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) hizo pública una nueva medida que beneficiará a un grupo específico de contribuyentes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), conocido comúnmente como monotributo.

Mediante la Resolución 5546/2024, este organismo permitirá una exención temporal del pago mensual para determinados monotributistas, a fin de aliviar la carga fiscal y darles un respiro económico frente a las dificultades del momento.

Los eximidos para el pago del monotributo. Foto: Freepik.

Según detalló este organismo, la medida está orientada principalmente a pequeños arrendadores que no llevan a cabo otras actividades comerciales o profesionales y que dependen únicamente del ingreso que les generan los alquileres de sus propiedades.

Cómo acceder a la exención del monotributo: los requisitos

Para no tener que pagar este tributo, los contribuyentes deberán cumplir con una serie de requisitos y condiciones específicas:

Estar inscriptos en el Régimen Simplificado y tener declaradas hasta dos propiedades destinadas a alquiler.

No estar registrados en otras actividades económicas dentro del Monotributo.

Registrar los contratos de locación en el Registro de Locaciones de Inmuebles (RELI), conforme a las normativas vigentes.

Esta situación beneficiosa puede alcanzar a aquellos que poseen una o dos propiedades en alquiler y no cuentan con otras fuentes de ingreso por actividades independientes, lo que promovería un alivio directo a este grupo de contribuyentes.

Cómo acceder a la exención del monotributo: el paso a paso

Para tramitar esta exención hay que realizar los siguientes pasos en la página oficial de ARCA:

Ingresar al portal del Monotributo con la clave fiscal.

Seleccionar la opción “Modificación locador de hasta 2 inmuebles – Beneficio Ley 27.737”.

La idea es aliviar un poco el bolsillo de estos contribuyentes. Foto: NA.

Indicar el período desde el cual corresponde la exención del impuesto integrado.

En el servicio “Sistema Registral”, declarar la actividad 681098 - Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia con bienes propios o arrendados.

Verificar que los contratos estén correctamente registrados en el RELI.

Una vez se completan todos estos datos, ARCA evaluará la solicitud y -si es que corresponde- aplicará la exención del pago mensual del monotributo.