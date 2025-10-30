ARCA actualizó el régimen de facturación electrónica: qué cambia para empresas y monotributistas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ex AFIP) publicó una nueva normativa en torno al régimen de facturación electrónica. Una por una, las principales novedades.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Foto: X/@mdzol

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una reforma en el régimen de facturación electrónica que implica cambios clave tanto para empresas como para monotributistas. Entre las principales novedades, se encuentra la obligatoriedad de consignar la “condición frente al IVA del receptor” en los comprobantes electrónicos y establecer nuevas exigencias para operaciones en moneda extranjera.

Cambios en ARCA: qué implica la actualización del régimen de factura electrónica

El cambio se publicó a través de la Resolución General 5616/2024 y todos los comprobantes electrónicos deberán incluir información sobre la condición frente al IVA del cliente (comprador, locatario o prestatario) al momento de emitir la factura.

ARCA, ex AFIP. Foto: NA

En casos de facturación en moneda extranjera, la normativa prevé que se consigne el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina aplicado al día hábil cambiario anterior a la emisión de la factura.

El régimen apunta a simplificar los trámites y reforzar la trazabilidad fiscal. Por ejemplo, se redujeron los umbrales de bienes patrimoniales para acceder al comprobante clase “A” y se implementó evaluación periódica para asegurar cumplimiento.

Para su implementación, ARCA -ex AFIP- estableció plazos escalonados: en muchos casos, las nuevas reglas ya están vigentes, pero se anticipa que los ajustes obligatorios para todos los contribuyentes se harán completos en 2025.

Se recomienda revisar cuanto antes la actualización de software para evitar rechazos automáticos de comprobantes que no cumplan con los nuevos requisitos.

Monotributo social de ARCA: cómo inscribirse y cuánto cuesta darse de alta en octubre 2025

El Monotributo Social fue creado para facilitar la inclusión de trabajadores independientes, pequeños emprendedores y prestadores de servicios que buscan integrarse al sistema formal sin afrontar costos elevados. Además de permitir la facturación legal de sus actividades, este régimen otorga acceso a una obra social y la posibilidad de realizar aportes jubilatorios, dos derechos clave para garantizar estabilidad y bienestar a largo plazo.

Uno de los aspectos más destacados del sistema es el subsidio estatal, que cubre la totalidad de los componentes impositivo y previsional, mientras que el aporte a la obra social se reduce a la mitad. De esta forma, el régimen se convierte en una herramienta accesible para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.

Monotributo. Foto: ARCA.

Su valor varía según la categoría y el tipo de actividad (servicios o bienes). Para octubre de 2025, los montos vigentes son los siguientes:

Categoría A: $37.085,74.

Categoría B: $42.216,41.

Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (bienes).

Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (bienes).

Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (bienes).

Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (bienes).

Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (bienes).

Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (bienes).

Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (bienes).

Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (bienes).

Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (bienes).

Cómo darse de alta para el monotributo social de ARCA

Para acceder al Monotributo Social, los interesados deben inscribirse mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD) utilizando su CUIT y Clave Fiscal. Entre los requisitos se incluyen ser mayor de 18 años, ejercer una sola actividad económica y no superar los topes anuales de ingresos brutos ni patrimoniales.

Una vez completada la solicitud digital, los monotributistas pueden elegir su obra social y finalizar el trámite en una oficina de ANSES, donde deberán presentar la Declaración Jurada de Salud. Este paso es indispensable para acceder a la cobertura médica tanto para el titular como para su grupo familiar.