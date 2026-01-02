Recaudación 2025: alcanzó los $183,1 billones y logró una suba real del 8%

En tanto, la recaudación alcanzó los $16.527.268 millones en diciembre, con una variación interanual de 27%, por debajo del costo de vida.

De qué se trata el nuevo régimen anunciado este 1° de diciembre. Foto: GN Noticias

En el 2025, los ingresos tributarios llegaron a $183.109.217 millones, con una suba del 39,4% anual, muy por encima del 31% esperado de inflación para el año.

En tanto, la recaudación alcanzó los $16.527.268 millones en diciembre, con una variación interanual de 27%, por debajo del costo de vida.

En diciembre, el Impuesto al Valor Agregado recaudó $ 5.436.360 millones y tuvo una variación interanual de 21,5%.

El IVA Impositivo aumentó 25,1%, en tanto que el IVA Aduanero tuvo un crecimiento de 11,7%.

El Impuesto a las Ganancias presentó una variación interanual de 43,8%, recaudando $ 3.680.713 millones.

Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Foto: NA.

El crecimiento se vio impulsado principalmente por mayores ingresos de:

● IVA Impositivo e Impuesto a los Débitos y Créditos.

● Ganancias, por mayores retenciones impositivas.

● Seguridad Social, por el crecimiento de la remuneración bruta promedio.

● Recaudación aduanera vinculada a las importaciones: por el incremento de las importaciones y del tipo de cambio.

Sin estos ingresos extraordinarios en el 2024, la variación interanual habría sido cercana al 50%, informó la agencia ARCA.

Los mercados arrancaron el año operando con alzas

En un escenario de alta volatilidad, los mercados terminaron cerrando en positivo en la primera jornada bursátil del año.

En tanto, el riesgo país retrocedió a 557 puntos básicos, luego de que en la última rueda de 2025 el índice económico hubiera finalizado en torno a los 570 puntos básicos.

Los ADRs anotaron mayoría de subas, con avances de hasta 1% de la mano de Edenor, seguida por IRSA (+0,9%) e YPF (+0,8%).

Como contrapartida, Grupo Supervielle, Banco Macro y Cresud caen 2,1%, 1,3% y 1,2%, respectivamente.

Bonos argentinos. Foto: NA (Xinhua/Michael Nagle)

A nivel local, el S&P Merval trepó 2,4%, hasta 3.126.292,19 puntos en pesos, mientras su contraparte en dólares avanza 0,8% a 2.022,65 puntos, ante el salto en la cotización del dólar contado con liquidación (CCL).

Las acciones locales anotaron mayoría de subas, lideradas por Ternium (+4,2%) y Central Puerto (+3,7%).

Por su parte, cotizaron en baja Transener, 2,6%, y Transportadora de Gas del Norte, 2,2%.