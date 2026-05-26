Reunión de la mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia

La mesa política del Gobierno se reunirá este martes 26 de mayo a las 11 de la mañana en Casa Rosada. Los principales armadores del oficialismo buscarán dar nuevas muestras de distensión colectiva y ordenar la estrategia legislativa para las próximas semanas en un contexto marcado por el encuentro de Javier Milei con su Gabinete posterior al Tedeum del 25 de Mayo.

La reunión formal volverá a poner cara a cara a Santiago Caputo con los dirigentes parlamentarios Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem. El asesor presidencial acusó recientemente a los referentes riojanos de coordinar una cuenta anónima en redes sociales dedicada a realizar operaciones políticas en su contra, hipótesis que recibió una desmentida tajante por parte del titular de la Cámara de Diputados.

El conflicto visibilizó la tensión táctica entre el sector alineado con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y la facción que responde a Caputo. Por su parte, Milei optó por mantener una postura neutral en la disputa mediante una serie de gestos públicos hacia los dos bandos: el jefe de Estado replicó una fotografía junto a su hermana y su principal consultor en los balcones oficiales bajo el lema “Argentina en buenas manos”.

Estuvieron presentes en la aprobación de la Reforma Laboral en Diputados. Foto: Cuenta de Twitter de Martín Menem

Además, también dedicó una muestra de afecto personal a la exministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich durante las celebraciones de la fecha patria. Los organizadores de la Jefatura de Gabinete excluyeron previamente a la funcionaria de la columna oficial de ingreso a la Catedral Metropolitana y del escenario principal montado frente al Cabildo al igual que con Victoria Villarruel.

Los operadores de la Casa Rosada evaluarán la marcha de las negociaciones en ambas cámaras legislativas para aplicar las correcciones técnicas que resulten pertinentes. Cabe recordar días atrás, el Gobierno concretó el envío de un nuevo paquete normativo que contempla regulaciones sobre la ludopatía, las actividades de lobby, la creación del denominado Súper RIGI y una propuesta formal para reemplazar el actual Etiquetado Frontal de alimentos.

Victoria Villarruel llamó a defender “los valores fundacionales de nuestra Patria” en medio de su exclusión del Tedeum del 25 de mayo

Victoria Villarruel difundió un extenso texto a través de sus redes sociales luego de la exclusión que sufrió en el Tedeum del 25 de mayo por parte del propio Gobierno. La vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara de Senadores quedó fuera de la comitiva gubernamental que acompañó al presidente Javier Milei y en su posteo, rescató el legado de la Revolución de Mayo y definió a la gesta de 1810 como un emergente directo de la tradición histórica nacional.

El escrito de la funcionaria ponderó las raíces de la emancipación y rescató “una concepción de la libertad que siempre reconoció la eminente dignidad de la persona humana bajo el orden natural y divino”. Además, fijó su posición doctrinaria sobre la independencia al remarcar de modo tajante que “ser libres, para nuestros próceres, era asumir la responsabilidad de nuestro propio destino sin abdicar de nuestra identidad”.