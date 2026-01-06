Monotributo 2026: todo lo que hay que saber antes de la recategorización de febrero

Cómo evitar errores comunes que pueden costar caro y el paso a paso para realizar de manera correcta.

Monotributo. Foto: ARCA.

Atención monotributistas: este mes de enero, es el último período previo a la recategorización de 2026. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ya definió su calendario para este año y la primera de estas estará vigente hasta el 5 de febrero.

Están exentos de realizar cualquier acción aquellos que mantengan la misma categoría en relación con el período anterior, o quienes tengan menos de seis meses de actividad.

Los períodos de este trámite son cada seis meses. Específicamente durante febrero y agosto, y cuando llegan se debe evaluar la actividad de los últimos doce meses. En caso de haber tenido cambios en los ingresos, alquileres, superficie del local o energía consumida, hay que ingresar al sitio web y recategorizarse. De no hacerlo, se entiende que no hubo cambios y se permanece en la misma categoría, pero ojo: no cumplir con los plazos y los requisitos, puede generar sanciones, incluidas multas e intereses en el pago.

Cuentas, monotributo. Foto: Unsplash

Paso a paso: cómo recategorizar el monotributo 2026

El trámite de recategorización puede ser engorroso, pero verdaderamente es sencillo y se realiza mediante el portal web de ARCA, en el apartado monotributo

Ingresar al sitio oficial con CUIT y clave fiscal.

Seleccionar la opción “Recategorizarme” para revisar los datos registrados.

Confirmar la opción “Continuar recategorización”.

Actualizar los parámetros (ingresos, superficie afectada, consumo de energía, etc.).

Generar el comprobante F.184 y la nueva credencial de pago.

A partir del segundo mes del 2026, los nuevos topes de facturación estarán disponibles y se actualizarán según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado durante el segundo semestre del 2025.

¿Cuándo es la próxima recategorización?

Monotributo, AFIP, app, NA

Según el organismo gubernamental, los períodos establecidos son cada seis meses, en el quinto día de febrero y de agosto, y cuando llegan se debe evaluar la actividad de los últimos 12 meses.

En caso de que el contribuyente tuviese algún tipo de cambios en sus ingresos, alquileres, energía consumida o superficie del local, debe recategorizarse. Para eso, debe ingresar al portal web de ARCA con su clave fiscal, de no hacerlo, se entiende que no hubo cambios y se permanece en la misma categoría.

El organismo recaudatorio desarrolló una “Recategorización simplificada”, por lo que, a partir de ahora, una vez que el contribuyente comience el trámite en el portal Monotributo, el sistema mostrará automáticamente la facturación anual.

Recategorización automática

ARCA, ex AFIP. Foto: NA

Es un proceso que opera cuando un contribuyente no realizó la categorización o lo hizo de manera inadecuada. Se inicia cuando se detectan compras, gastos, o acreditaciones bancarias por un valor superior a los ingresos brutos anuales máximos admitidos para la categoría en la cual se está encuadrado.

En estos casos, los infractores recibirán una notificación en el domicilio fiscal electrónico dentro de los 10 días hábiles administrativos posteriores al plazo previsto para realizar el trámite indicado.

De existir algún inconveniente o problema durante el proceso, se podrá presentar un recurso de apelación a la categoría asignada dentro de los 15 días recibida la notificación. Para hacerlo, se debe ingresar con clave fiscal a “Prestaciones Digitales, seleccionando el trámite “Recategorización de oficio del Monotributo – Apelación en término”. Vencido el plazo, el recurso podrá iniciarse mediante el trámite “Recategorización de oficio del monotributo – recurso fuera de término”.