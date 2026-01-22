Nuevo aumento: cuánto gana un empleado de McDonald’s y Starbucks en enero 2026
Los empleados de cadenas de comida rápida como McDonald’s, Burger King y Starbucks percibirán un nuevo aumento salarial a partir de enero de 2026, tras el acuerdo paritario alcanzado entre la Federación de Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros y la Cámara Argentina de Establecimientos de Servicios Rápidos de Expendio de Emparedados y Afines. El entendimiento establece una suba total del 9,3% para el sector de Servicios Rápidos.
El incremento alcanza a los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo de trabajo 329/2000 y fue definido de manera escalonada. Según lo acordado, el aumento se aplica en cuatro tramos consecutivos: un 3% en noviembre, un 5,58% en diciembre, un 7,69% en enero y un 9,30% en febrero, todos bajo la modalidad de asignaciones no remunerativas. A partir de marzo, estos montos se incorporarán al salario básico, consolidando así el nuevo piso salarial.
Cuánto se cobra en McDonald’s, Burger King y Starbucks en enero de 2026
Durante enero de 2026, los trabajadores del sector recibirán el tramo correspondiente al 7,69%, lo que impactará directamente en los haberes del mes. Tomando como referencia los salarios vigentes en diciembre, los ingresos quedarán de la siguiente manera:
- Empleado principiante: salario básico de 949.869 pesos, más una asignación no remunerativa de 73.044 pesos, lo que arroja un total de 1.022.913 pesos.
- Cajero: sueldo base de 1.125.968 pesos, con una suma adicional de 86.586 pesos, alcanzando un ingreso total de 1.212.554 pesos.
- Encargado de local: percibía 1.451.296 pesos en diciembre y, con 111.604 pesos no remunerativos, llegará a 1.562.900 pesos.
- Maestro pastelero, maestro heladero, cocinero o maestro pizzero: tenía un salario de 1.635.850 pesos y, al sumarse 125.796 pesos, el total en enero será de 1.761.646 pesos.
Los montos informados no incluyen adicionales ni beneficios extra. Además, dado que el sector cuenta con una importante proporción de trabajadores a tiempo parcial, los aumentos se liquidan de manera proporcional. Estas actualizaciones salariales también se consideran para el cálculo de vacaciones, horas extras, aguinaldo y otros conceptos que se determinan sobre el salario básico, como la antigüedad.