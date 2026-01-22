Cuánto gana un empleado de Starbucks. Foto: Instagram @starbucksargentina

Los empleados de cadenas de comida rápida como McDonald’s, Burger King y Starbucks percibirán un nuevo aumento salarial a partir de enero de 2026, tras el acuerdo paritario alcanzado entre la Federación de Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros y la Cámara Argentina de Establecimientos de Servicios Rápidos de Expendio de Emparedados y Afines. El entendimiento establece una suba total del 9,3% para el sector de Servicios Rápidos.

El incremento alcanza a los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo de trabajo 329/2000 y fue definido de manera escalonada. Según lo acordado, el aumento se aplica en cuatro tramos consecutivos: un 3% en noviembre, un 5,58% en diciembre, un 7,69% en enero y un 9,30% en febrero, todos bajo la modalidad de asignaciones no remunerativas. A partir de marzo, estos montos se incorporarán al salario básico, consolidando así el nuevo piso salarial.

McDonald's. Foto: EFE

Cuánto se cobra en McDonald’s, Burger King y Starbucks en enero de 2026

Durante enero de 2026, los trabajadores del sector recibirán el tramo correspondiente al 7,69%, lo que impactará directamente en los haberes del mes. Tomando como referencia los salarios vigentes en diciembre, los ingresos quedarán de la siguiente manera:

Empleado principiante : salario básico de 949.869 pesos, más una asignación no remunerativa de 73.044 pesos, lo que arroja un total de 1.022.913 pesos .

Cajero : sueldo base de 1.125.968 pesos, con una suma adicional de 86.586 pesos, alcanzando un ingreso total de 1.212.554 pesos .

Encargado de local : percibía 1.451.296 pesos en diciembre y, con 111.604 pesos no remunerativos, llegará a 1.562.900 pesos .

Maestro pastelero, maestro heladero, cocinero o maestro pizzero: tenía un salario de 1.635.850 pesos y, al sumarse 125.796 pesos, el total en enero será de 1.761.646 pesos.

Cuánto gana un empleado de Starbucks. Foto: Instagram @starbucksargentina

Los montos informados no incluyen adicionales ni beneficios extra. Además, dado que el sector cuenta con una importante proporción de trabajadores a tiempo parcial, los aumentos se liquidan de manera proporcional. Estas actualizaciones salariales también se consideran para el cálculo de vacaciones, horas extras, aguinaldo y otros conceptos que se determinan sobre el salario básico, como la antigüedad.