ANSES confirmó el calendario de pagos de mayo de 2026 para jubilados y pensionados Foto: Foto generada con IA Canal 26

Miles de jubilados y pensionados ya empezaron a mirar el calendario con atención. mayo de 2026 llega con un nuevo aumento en los haberes, la continuidad del bono extraordinario y un cronograma de pagos que presenta modificaciones clave por los feriados nacionales. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó las fechas oficiales y despejó las dudas sobre cuándo se acreditará cada prestación.

El quinto mes del año será particular: el 1° de mayo (Día del Trabajador) y el 25 de mayo (Revolución de Mayo) impactan de lleno en la organización de los pagos y obligan a un corrimiento del cronograma habitual. Por ese motivo, el inicio de los cobros no será en la primera semana del mes, como ocurre en otros períodos.

Aumento por movilidad y bono: cuánto cobran los jubilados en mayo

En mayo, ANSES aplicará un incremento del 3,38%, correspondiente al índice de inflación de marzo informado por el INDEC, conforme a la fórmula de movilidad mensual vigente. Con esta actualización:

La jubilación mínima pasa a ser de $393.174,10

Con el bono de $70.000 , el ingreso total alcanza los $463.174,10

El haber máximo asciende a $2.645.689,38

Llega con aumento por movilidad, bono vigente y cambios clave por los feriados nacionales Foto: Foto generada con IA Canal 26

El refuerzo extraordinario se mantiene para quienes perciben el haber mínimo y se paga de forma proporcional a los jubilados y pensionados que superan ese monto, hasta completar el tope establecido. Aunque el bono permanece congelado, sigue cumpliendo un rol central para sostener el poder adquisitivo de los ingresos más bajos.

Por qué el calendario de mayo es distinto

El cronograma de pagos de mayo comienza más tarde de lo habitual. Esto se debe, principalmente, a dos factores:

El feriado del 1° de mayo, que reduce los días hábiles al inicio del mes La organización interna de ANSES, que prioriza el pago de Pensiones No Contributivas durante la primera semana

Por ese motivo, las jubilaciones y pensiones comienzan a acreditarse recién desde el lunes 11 de mayo, según la terminación del DNI.

Fechas de cobro para jubilados y pensionados que cobran la mínima

ANSES confirmó que los titulares del haber mínimo cobrarán de acuerdo al siguiente esquema:

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo

Este esquema escalonado busca evitar aglomeraciones y ordenar el sistema bancario.

Cuándo cobran los jubilados con haberes superiores al mínimo

Para quienes perciben ingresos mayores, el pago se concentra en la última semana del mes, con una pausa intermedia por el feriado del 25 de mayo:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo

ANSES cobros Foto: Foto generada con IA Canal 26

Dónde consultar el pago y qué tener en cuenta

Los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta de cobro a través de Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. El dinero se acredita automáticamente en la cuenta bancaria habitual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Con aumento, bono y calendario confirmado, mayo llega con definiciones importantes para millones de jubilados y pensionados. Tener en claro las fechas y los montos permite organizar gastos y evitar confusiones en un mes atravesado por feriados nacionales.