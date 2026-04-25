Pensión Universal para el Adulto Mayor Foto: Foto generada con IA Canal 26

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tendrá una nueva actualización en mayo de 2026, tras la publicación del último dato oficial de inflación. El ajuste impactará de forma directa en los haberes que perciben más de 180.000 beneficiarios en todo el país, en un contexto donde los aumentos mensuales buscan acompañar la evolución de los precios.

El incremento se define a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, dato clave para el sistema de movilidad previsional vigente desde 2024. A continuación, todos los números confirmados, cómo se calcula la PUAM y qué puede pasar con el bono adicional.

Inflación de marzo: el dato clave para el aumento de mayo

El IPC de marzo 2026 registró una suba del 3,4%, marcando la variación más alta desde el mismo mes del año anterior. Este porcentaje es el que utiliza la ANSES para actualizar jubilaciones, pensiones y asignaciones dos meses después, según el esquema de movilidad mensual.

En el acumulado:

Primer trimestre del año : inflación del 9,4%

Inflación interanual: 32,6%

Este escenario inflacionario estuvo impulsado, principalmente, por:

Aumentos en combustibles

Subas internacionales del petróleo

Incrementos estacionales por el inicio del ciclo lectivo

Ajustes en precios regulados

Jubilación; jubilados; pensión. Foto: Pexels.

Cuánto será la PUAM en mayo 2026

Con la aplicación del aumento correspondiente, la PUAM en mayo de 2026 quedará en:

$314.539,28

Este valor surge del cálculo automático que establece que la PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima. Para el mismo mes, el haber mínimo jubilatorio se ubicará en:

$393.174,10

El ajuste mensual efectivo aplicado por ANSES es del 3,38%, una cifra técnica que se desprende del índice oficial de inflación.

Cómo se calcula la PUAM y por qué aumenta todos los meses

Desde la implementación del Decreto 274/2024, la movilidad previsional dejó atrás los aumentos trimestrales y pasó a un sistema de actualización mensual, atado directamente a la inflación.

Esto significa que:

Cada mes se toma el IPC de dos meses anteriores

La PUAM se ajusta de forma automática

No es necesario realizar ningún trámite adicional

El haber mantiene su relación fija con la jubilación mínima

El objetivo central de este mecanismo es reducir la pérdida del poder adquisitivo en contextos de inflación sostenida.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Foto: Freepik.

¿Habrá bono extra para la PUAM en mayo?

Uno de los puntos que aún genera expectativa es la continuidad del bono extraordinario que el Gobierno viene otorgando a los haberes más bajos del sistema previsional.

Si se mantiene el bono de $70.000, el monto total a cobrar por la PUAM podría superar los:

$384.500 en mayo

Este refuerzo alcanza habitualmente a:

Titulares de la PUAM

Jubilados con la mínima

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC)

Hasta el momento, ANSES no confirmó oficialmente si el bono seguirá vigente en mayo, debido a que su otorgamiento se define mes a mes.

Cuándo se cobra la PUAM en mayo

El calendario de pagos de la PUAM se organiza según la terminación del DNI, en las mismas fechas que las jubilaciones mínimas. Los depósitos suelen comenzar en la segunda semana del mes, aunque pueden registrarse modificaciones por feriados, como el 1° de Mayo.

Las fechas exactas se publicarán en los próximos días en los canales oficiales de ANSES.