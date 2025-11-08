McDonald’s desembarcó en el Barrio Chino: qué trae su primer local con comidas orientales únicas en el país

Más allá de su propuesta gastronómica, el nuevo local busca fortalecer el vínculo con la diversidad cultural del barrio, integrándose a su identidad y a su comunidad. Todos los detalles de la apertura más esperada.

McDonald's. Foto: EFE

McDonald’s desembarcó en una de las zonas más emblemáticas de la cultura oriental porteña: el Barrio Chino. La apertura estuvo a cargo de Arcos Dorados, el mayor franquiciado independiente de la marca a nivel mundial.

El flamante local, ubicado en La Pampa y Virrey Vértiz, es el número 229 de la marca en el país y se distingue por su diseño temático: combina elementos típicos de la arquitectura china con el estilo moderno de McDonald’s. Los faroles decorativos, la tipografía inspirada en caracteres orientales, la paleta de colores y los arcos tradicionales que enmarcan el AutoMac hacen de este espacio una experiencia única para los visitantes.

McDonald’s desembarcó en el Barrio Chino. Foto: X @gzinny

Los platos orientales que trae el nuevo local de McDonald’s en el Barrio Chino

Como parte de esta apertura, la marca lanzó tres productos exclusivos desarrollados especialmente para el restaurante y disponibles por tiempo limitado. Se trata de una fusión entre los clásicos de McDonald’s y los sabores del Lejano Oriente: los Chicken Pops, una versión de los nuggets rebozada con panko y acompañada de salsa teriyaki; el Chicken Teriyaki, un sándwich con salsa agridulce; y el Apple Pie Sundae, un postre que reinterpreta el clásico pastel de manzana de la marca.

McDonald’s desembarcó en el Barrio Chino. Foto: X @gzinny

“Este nuevo restaurante representa mucho más que una apertura: refleja nuestra vocación por innovar y estar cerca de la gente. Con su diseño, tecnología y oferta culinaria, queremos que se convierta en un punto de encuentro para los vecinos y para todos los que deseen vivir una experiencia diferente”, destacó Fernando Arango, Gerente de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados.

El ejecutivo también remarcó que el local será uno de los escenarios principales de las acciones solidarias de la compañía, como el Gran Día, que se celebrará el 28 de noviembre, la jornada solidaria más importante del año para McDonald’s.

McDonald’s desembarcó en el Barrio Chino. Foto: X @gzinny

En consonancia con su programa Receta del Futuro, la compañía incorporó en esta sucursal tecnologías sustentables que reducen el impacto ambiental. El restaurante cuenta con recuperación de agua, equipos de aire acondicionado VRV, iluminación LED y un sistema de gestión inteligente de energía (ERS).

Con una superficie de 800 m² y capacidad para 147 personas en su interior, el nuevo espacio incluye varios sectores diseñados para brindar comodidad y entretenimiento: una cinta transportadora de pedidos, novedad en el país, además de kioscos digitales, cartelería LED, AutoMac, Playland y un área exclusiva de McCafé.

Barrio Chino. Fuente: Ciudad de Buenos Aires

Con esta apertura, McDonald’s reafirma su compromiso con la innovación, la sustentabilidad y la generación de empleo joven, consolidando su liderazgo en el sector gastronómico argentino y su integración con la vida cultural de la ciudad.