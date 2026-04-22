Cuánto cobro en mayo por la AUH. Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió los valores a cobrar por los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en mayo de 2026, en el marco del esquema de actualización mensual por inflación. El ajuste se da automáticamente según el índice de Precios al Consumidor (IPC), que impacta en los montos finales que reciben las familias.

Esta ayuda económica les corresponde a madres, padres o titulares con hijos a cargo que sean desocupados, trabajador no registrado o sin aportes, trabajador de casas particulares o monotributista social. Mientras que el 80% del monto se acredita mensualmente, el 20% restante se cobra al presentar la Libreta AUH que certifica escolaridad y controles de salud.

Libreta AUH Foto: Foto generada con IA

Asignación Universal por Hijo: cuánto se cobra en mayo 2026 con los montos actualizados

Los montos actualizados de ANSES determinan que la AUH se cobra $109.332,80 en su monto general y $27.333,20 luego de presentar la Libreta AUH.

En el caso de la AUH por Discapacidad, el total es de $356.002,40 más el 20% restante que equivale a $89.000,60, con el mismo esquema de retención.

Tarjeta Alimentar en mayo: cuánto aumenta esta ayuda económica

La Tarjeta Alimentar se deposita en la misma cuenta de la AUH en la fecha que cobra la prestación.

Personas que perciben la Asignación por Embarazo: $52.250

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

Tarjeta Alimentar. Foto: mdssde.gob.ar

ANSES actualiza los montos en mayo: cómo quedan el Complemento Leche y otras ayudas

El Complemento Leche del Plan de los Mil Días está destinado a familias con hijos de hasta 3 años o madres embarazadas y percibirá un aumento mensual además de la AUH y la Tarjeta Alimentar. Este refuerzo supera los $50.000 mensuales.

Además, la Ayuda Escolar Anual ronda los $85.000 por hijo escolarizado y se paga una vez al año. Se acreditan en distintos momentos, pero forman parte del ingreso total que pueden percibir los titulares de la AUH.

Libreta virtual AUH Foto: -

Calendario ANSES para mayo 2026: fechas de cobro, según tu DNI

El calendario de pagos de ANSES se organiza según la terminación del DNI del titular.

DNI terminados en 0 : primeros días del calendario

DNI terminados en 1 : segundo día

DNI terminados en 2 : tercer día

DNI terminados en 3 : cuarto día

DNI terminados en 4 : quinto día

DNI terminados en 5 a 9: continúan en los días siguientes de forma progresiva.

Los pagos se realizan de forma automática en la cuenta bancaria o tarjeta de débito asociada, y pueden consultarse a través de la web oficial o la app Mi ANSES.