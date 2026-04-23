ANSES cobro jubilados Foto: Foto generada con IA Canal 26

El mes de mayo llegará con cambios clave en el calendario de pagos de ANSES para jubilados y pensionados. Además del aumento mensual confirmado, el organismo previsional modificó las fechas habituales de cobro, lo que generó dudas entre millones de beneficiarios que ya comenzaron a consultar cuándo y cuánto cobran.

Lejos de tratarse de una reducción de haberes, la novedad responde a una reorganización del cronograma por la combinación de feriados nacionales y la estructura interna de pagos del organismo.

¿Por qué se retrasa el pago de jubilaciones en mayo?

El primer motivo del corrimiento es el feriado del 1° de mayo, Día del Trabajador, que en 2026 cae viernes. Al no haber actividad bancaria ni administrativa, ANSES no puede iniciar los pagos en esa fecha. A esto se suma otro factor determinante: durante la primera semana hábil del mes, el organismo abonará exclusivamente las Pensiones No Contributivas (PNC).

Como consecuencia, el calendario de jubilaciones y pensiones no comenzará en los primeros días, sino que se trasladará al lunes 11 de mayo, una fecha más tardía de lo habitual.

Aumento confirmado: cuánto suben las jubilaciones en mayo 2026

Todos los jubilados y pensionados de ANSES cobrarán en mayo con un incremento del 3,4%, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente que ajusta los haberes en función de la inflación mensual medida por el INDEC.

Con este aumento, la jubilación mínima se eleva a $393.174,10, mientras que otros beneficios también actualizan sus montos:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.539

Pensiones no contributivas: $275.221

Pensión para madres de siete hijos: $393.174

Economía argentina Foto: Foto generada con IA Canal 26

Estos valores corresponden al haber bruto, previo a sumas adicionales.

¿Se paga bono en mayo?

Todo indica que el bono extraordinario de hasta $70.000 continuará vigente para los jubilados que perciben el haber mínimo. De confirmarse oficialmente, quienes cobran la mínima pasarán a recibir un total de $463.174,10 en mayo.

En los casos de haberes superiores, el refuerzo se paga de forma proporcional, hasta alcanzar ese mismo tope. Este mecanismo busca reforzar los ingresos más bajos sin extender el bono completo a todos los niveles previsionales.

Calendario de pagos ANSES: cuándo cobran los jubilados

El cronograma se organiza, como cada mes, según la terminación del DNI, pero con fechas corridas.

Jubilados que cobran la mínima

DNI 0: lunes 11 de mayo

DNI 1: martes 12 de mayo

DNI 2: miércoles 13 de mayo

DNI 3: jueves 14 de mayo

DNI 4: viernes 15 de mayo

DNI 5: lunes 18 de mayo

DNI 6: martes 19 de mayo

DNI 7: miércoles 20 de mayo

DNI 8 y 9: jueves 21 de mayo

ANSES jubilados Foto: Foto generada con IA

Jubilados que superan la mínima

DNI 0 y 1: viernes 22 de mayo

DNI 2 y 3: martes 26 de mayo

DNI 4 y 5: miércoles 27 de mayo

DNI 6 y 7: jueves 28 de mayo

DNI 8 y 9: viernes 29 de mayo

El feriado del 25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo, también influyó en la organización del tramo final del calendario, especialmente para quienes cobran haberes más altos.

Qué recomiendan desde ANSES

Desde el organismo recuerdan que las fechas pueden consultarse de manera oficial en Mi ANSES, tanto desde la web como desde la app, y que los haberes se depositan automáticamente, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Además, recomiendan revisar el calendario con anticipación para evitar confusiones y organizar gastos, especialmente en un mes donde el cobro llega más tarde de lo habitual.