¿Cómo quedan los salarios de las empleadas domésticas en abril 2026?

La inflación continúa generando complicaciones en las economías de las familias, y también obliga a los empleadores a tener que actualizar los sueldos, para que los trabajadores no queden completamente desfazados con sus haberes.

Pero una particularidad surge con la labor de las empleadas domésticas, dado que no hubo un nuevo acuerdo de paritarias y los salarios se mantendrán sin modificaciones para abril de 2026.

¿Cómo son los salarios de empleadas de limpieza en abril 2026? Foto: Freepik

Sin cambios en los haberes de abril para empleadas domésticas

Debido a esto, los valores hora y mensuales continúan siendo iguales a febrero y marzo, cuando recibieron el último incremento.

En el caso de las tareas generales, las que comprenden las de limpieza, el valor de la hora se mantiene en $3.348,37 para trabajadoras con retiro y en $3.599,86 para aquellas sin retiro.

El resto del detalle señala lo siguiente:

Supervisión

Por hora con retiro: $4.013,30

Por hora sin retiro: $4.382,63

Mensual con retiro: $500.649,26

Mensual sin retiro: $556.024,76

Tareas específicas

Por hora con retiro: $3.807,87

Por hora sin retiro: $4.161,54

Mensual con retiro: $466.154,67

Mensual sin retiro: $517.277,03

Caseros

Por hora (residen en el lugar de trabajo): $3.599,86

Mensual: $455.160,14

Asistencia y cuidado de personas

Por hora con retiro: $3.599,86

Por hora sin retiro: $4.012,14

Mensual con retiro: $455.160,14

Mensual sin retiro: $505.578,34

Tareas generales

Por hora con retiro: $3.348,37

Por hora sin retiro: $3.599,86

Mensual con retiro: $410.773,52

Mensual sin retiro: $455.160,14

Empleadas de limpieza. Foto: Unsplash.

La falta de un nuevo acuerdo afecta de lleno a los trabajadores del sector, debido a que en abril tampoco se abona el bono extraordinario que se había otorgado los primeros meses del año.

Hay que recordar que el calendario en abril incluye una fecha significativa que coincide con el viernes 3, cuando se celebra el Día de las Empleadas Domésticas, por lo que, en caso de prestar servicio para esa jornada, corresponde el pago adicional, al igual que un día feriado y jornadas especiales.