Empleadas domésticas Foto: Freepik.

Las tarifas para la contratación de servicio doméstico no registran modificaciones respecto del mes anterior, en un contexto atravesado por la indefinición en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. La falta de un nuevo acuerdo salarial deja abierto el escenario en torno a eventuales actualizaciones, mientras los valores vigentes continúan siendo los fijados a comienzos de año.

En este marco, persiste la incertidumbre respecto de una eventual recomposición de los haberes, dado que las paritarias del sector no han mostrado avances recientes. De este modo, los montos actuales siguen siendo la referencia utilizada para la liquidación de salarios y la contratación de personal.

Empleada doméstica. Foto: Unsplash

En cuánto se mantienen los valores de servicio doméstico

En la categoría de tareas generales, el valor por hora es de $3.348,37 con retiro y $3.599,86 sin retiro. En el caso de una jornada completa bajo esta modalidad, el salario mensual alcanza los $410.773,52 con retiro y los $455.160,14 sin retiro. Estos montos se utilizan como referencia principal para la mayor parte del personal de casas particulares.

En el rubro de asistencia y cuidado de personas, la remuneración por hora se ubica en $3.599,86 con retiro y $4.012,14 sin retiro, mientras que los haberes mensuales alcanzan los $455.160,14 y $505.578,34, respectivamente.

En tanto, para el personal que desempeña tareas específicas como cocina, jardinería o conducción, el valor por hora es de $3.807,87 con retiro y $4.161,54 sin retiro. En estos casos, las remuneraciones mensuales ascienden a $466.154,67 y $517.277,03, según corresponda.

Personal doméstico de áreas específicas como cocina, jardinería o conducción. Foto: Freepik

En el caso de los caseros, la remuneración se establece en $3.599,86 por hora y $455.160,14 mensuales, sin distinción entre las modalidades con o sin retiro.

Para el personal de supervisión, el valor por hora asciende a $4.013,30 con retiro y $4.382,63 sin retiro, mientras que los salarios mensuales se ubican en $500.649,26 y $556.024,76, respectivamente.

El trabajo en casas particulares

El régimen de trabajo en casas particulares contempla, además, dos adicionales de carácter obligatorio. Por un lado, el adicional por antigüedad, que establece un incremento del 1% sobre el salario por cada año de servicio con el mismo empleador. Por otro, el adicional por zona desfavorable, que implica un 30% adicional sobre el salario mínimo y alcanza a quienes desempeñan tareas en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones.

Las trabajadoras del sector continúan a la espera de la firma de una nueva paritaria que permita recomponer sus remuneraciones. El último entendimiento se alcanzó en febrero e incluyó una suba del 1,5% aplicable a ese mes y a marzo. A ello se sumó el pago de un bono variable según la cantidad de horas efectivamente trabajadas.

Lavar los platos. Foto: Freepik.

En paralelo, el registro del vínculo laboral del personal de casas particulares es de carácter obligatorio y exige la inscripción de la trabajadora en el sistema de ARCA. El trámite debe ser realizado de manera digital por el empleador, sin importar la cantidad de horas o la modalidad de contratación. En caso de no contar con clave fiscal, resulta necesario gestionarla previamente

Cómo inscribirse como empleada doméstica en ARCA