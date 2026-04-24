En mayo de 2026, las jubilaciones que paga ANSES vuelven a actualizarse por inflación Foto: Foto generada con IA Canal 26

El ingreso de los jubilados vuelve a modificarse en mayo de 2026, con un nuevo ajuste mensual aplicado por la ANSES en línea con la inflación. Quienes se retiraron del mercado laboral con 30 años o más de aportes reciben haberes actualizados que combinan aumento por movilidad, reconocimiento por trayectoria laboral y, en algunos casos, el bono previsional de $70.000 que sigue vigente.

ANSES cobro jubilados Foto: Foto generada con IA Canal 26

La actualización responde al IPC de marzo, informado por el INDEC, que marcó una suba del 3,38%, porcentaje que se aplica automáticamente a todas las jubilaciones y pensiones del sistema previsional argentino.

Aumento confirmado: cómo impacta en las jubilaciones de mayo

Con el incremento del 3,38%, el nuevo esquema de movilidad mensual vuelve a ajustar los ingresos previsionales. Este sistema, establecido por decreto en 2024, reemplazó los aumentos trimestrales por actualizaciones todos los meses según la inflación, con el objetivo de evitar grandes atrasos frente a los precios.

En este contexto, los montos de mayo quedan definidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $393.174,10

Bono previsional: $70.000

Total a cobrar (mínima + bono): $463.174,10

Jubilación máxima: $2.645.689,40

Estos valores confirmados rigen para todas las prestaciones liquidadas por ANSES durante el mes.

¿Cuánto cobra un jubilado con 30 años de aportes?

Tener 30 años de aportes no implica automáticamente cobrar la jubilación mínima. El haber depende del historial salarial, ya que el cálculo se realiza sobre el promedio de los últimos 120 sueldos actualizados, correspondientes a los últimos 10 años de trabajo.

El procedimiento es el siguiente:

ANSES suma los últimos 120 salarios registrados. Divide el total por 120. Aplica un índice combinado que contempla salarios (RIPTE) y movilidad previsional.

Este método se aplica plenamente a quienes se jubilan desde diciembre de 2025, tras una modificación normativa implementada por el Ministerio de Capital Humano.

Más de 30 años trabajados: el plus que suma al haber

Un dato clave que muchos desconocen: superar los 30 años de aportes mejora la jubilación. El sistema reconoce un incremento del 1% por cada año adicional trabajado, con un tope máximo del 15%, lo que equivale a un reconocimiento de hasta 45 años de aportes.

Sin embargo, hay una aclaración importante:si el haber calculado, aun con ese adicional, queda por debajo de la jubilación mínima, el jubilado cobra igualmente el mínimo garantizado por el Estado.

El bono de $70.000: quiénes lo cobran en mayo

El bono previsional continúa sin cambios y sigue siendo un refuerzo clave para los ingresos bajos. En mayo de 2026:

Lo cobran en forma completa quienes perciben la jubilación mínima, PUAM o pensiones no contributivas.

Se paga de manera proporcional a quienes superan la mínima pero no alcanzan el tope de $463.174,10.

No lo reciben los jubilados con haberes más altos.

ANSES jubilados Foto: Foto generada con IA

Qué mirar de cara a los próximos meses

El esquema de movilidad atado al IPC garantiza ajustes frecuentes, pero especialistas señalan que la actualización siempre corre con retraso respecto de la inflación real. Por eso, el bono sigue funcionando como un complemento fundamental para sostener el poder adquisitivo de millones de jubilados.

Mientras tanto, ANSES mantiene el cronograma de pagos habitual y recomienda consultar el detalle del recibo y la fecha de cobro desde Mi ANSES, con CUIL y clave personal.