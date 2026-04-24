ANSES cobros Foto: Foto generada con IA Canal 26

El calendario de pagos de ANSES avanza en su recta final de abril y este viernes 24 de abril de 2026 se convierte en una fecha clave para miles de beneficiarios. Jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones sociales comenzarán o continuarán a cobrar sus haberes del cuarto mes del año, que llegan con aumento confirmado y bono vigente.

La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene el esquema habitual de pagos ordenado por terminación de DNI y tipo de prestación, por lo que conocer el cronograma oficial permite evitar confusiones y saber con precisión quiénes cobran hoy y qué montos corresponden.

Quiénes cobran ANSES este viernes 24 de abril

De acuerdo con el calendario oficial difundido por el organismo previsional, este viernes cobran:

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo



Prestación por Desempleo – Plan 1



Jubilados de ANSES Foto: Foto generada con IA Canal 26

Estas acreditaciones se realizan directamente en la cuenta bancaria habitual, sin necesidad de realizar trámites adicionales ni presentarse de forma presencial.

Cómo sigue el calendario después del viernes

Para quienes no cobran este 24 de abril, el cronograma continúa la próxima semana:

DNI 2 y 3 : lunes 27 de abril

DNI 4 y 5 : martes 28 de abril

DNI 6 y 7 : miércoles 29 de abril

DNI 8 y 9: jueves 30 de abril

Estas fechas aplican tanto para jubilaciones superiores a la mínima como para la Prestación por Desempleo – Plan 1.

Cuánto se cobra en abril 2026: montos actualizados de ANSES

Abril llega con un aumento del 2,9%, aplicado bajo el esquema de actualización mensual que toma como referencia la inflación. Con esta suba, los valores principales quedaron definidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $380.319,31

Bono extraordinario : $70.000

Ingreso total con bono: $450.319,31

Otros montos relevantes del mes incluyen:

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) : $304.255,44

Pensiones No Contributivas (invalidez y vejez) : $266.223,52

AUH : $136.664

AUH por hijo con discapacidad : $445.002

Asignación por Embarazo (AUE): equivalente a la AUH

Estos valores ya están incorporados en las liquidaciones de abril y se acreditan junto al calendario correspondiente.

Tarjeta Alimentar: qué pasa en abril

A diferencia de las prestaciones previsionales y asignaciones, la Tarjeta Alimentar no tiene aumentos durante abril de 2026. Los montos se mantienen sin cambios:

Familias con un hijo : $52.250

Familias con dos hijos : $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

ANSES confirmó que estos valores continúan vigentes y se depositan según el cronograma habitual asociado a la AUH.

Dónde consultar si ya está acreditado el pago

Para verificar el cobro, los beneficiarios pueden ingresar a:

Mi ANSES (con CUIL y Clave de la Seguridad Social)

La aplicación oficial de ANSES

Home banking o cajero automático del banco asignado

Cobros en ANSES Foto: Foto generada con IA

El sistema permite consultar fecha exacta de pago, monto y concepto liquidado, sin intermediarios.

Abril, un mes clave para los ingresos de ANSES

El cuarto mes del año combina aumento por movilidad, continuidad del bono extraordinario y un calendario que se extiende hasta los últimos días de abril. Mientras el organismo ya evalúa los valores de mayo, las fechas actuales siguen generando consultas diarias de quienes buscan confirmar cuándo cobran y cuánto reciben.

Con este esquema, ANSES cierra abril con pagos en marcha y montos actualizados que impactan de forma directa en jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales en todo el país.