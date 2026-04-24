De $1.900 a $69.900: cuánto cuestan los productos de MINISO tras su apertura en la Argentina. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

La cadena global MINISO concretó su regreso a la Argentina con la apertura de su primer local en la peatonal Florida 649, en pleno centro porteño. La inauguración, que generó una fuerte convocatoria, marca el inicio de un plan de expansión que proyecta 100 locales en los próximos cinco años.

El nuevo espacio, ubicado en una de las zonas comerciales más transitadas del país, funcionará como tienda insignia. Desde allí, la empresa busca consolidar su presencia local y replicar su modelo en distintos puntos estratégicos, incluyendo centros comerciales como DOT Baires Shopping y Unicenter Shopping, además de aeropuertos y ciudades del interior.

Volvió MINISO a la Argentina. Video: Instagram / lachicadelbrunch.

¿Qué vende MINISO y cuánto cuestan sus productos?

Fundada en 2013, MINISO se caracteriza por ofrecer productos de diseño accesible con estética minimalista y fuerte influencia de la cultura pop asiática. Su catálogo supera los 5.000 artículos e incluye:

Accesorios personales.

Artículos para el hogar.

Productos de skincare.

Papelería.

Tecnología y gadgets.

Productos temáticos de anime y entretenimiento.

Artículos de franquicias como Disney, Marvel, Hello Kitty o Harry Potter.

MINISO, la marca china que llegó para invertir en la Argentina. Foto: Reuters (Maxim Shemetov)

En esta nueva etapa en Argentina, los precios arrancan en $1.900 y alcanzan los $69.900. Entre los productos más buscados tras la apertura se destacan:

Peluche de pingüino: $17.900.

Llavero 3D con charms: $19.900.

Esponjas de maquillaje: $7.900.

Auriculares temáticos: $54.900.

Mochilas infantiles: $64.900.

Neceseres: $19.900.

Precios de MINISO en el local de Florida (CABA). Foto: Instagram / maria.de.lioncourt.

El modelo de negocio de la marca se basa en combinar precios accesibles, diseño atractivo y una alta rotación de productos, lo que incentiva visitas frecuentes a sus locales.

El plan de expansión de MINISO en el país

El desembarco actual representa un relanzamiento tras su salida en 2020, cuando la pandemia obligó a cerrar su primer local en el país. A diferencia de aquella etapa, la compañía ahora apuesta a una estrategia más agresiva, con mayor inversión y una expansión sostenida.

MINISO, la marca china que llegó para invertir en la Argentina. Foto: Reuters (Maxim Shemetov)

A nivel global, MINISO cuenta con más de 7.700 tiendas en 112 países y cotiza en bolsas internacionales como Nueva York y Hong Kong. En su último ejercicio, reportó ingresos cercanos a los 2.450 millones de dólares.

El regreso de la marca se da en un contexto de consumo selectivo, donde los precios y la relación costo-beneficio resultan determinantes. En ese escenario, la propuesta de MINISO busca captar a un público amplio, especialmente joven, que prioriza diseño y accesibilidad.