Industria, trabajadores. Foto: Canal 26

Casi 22 mil empresas cerraron en lo que va del Gobierno de Javier Milei, con fuerte acento en la construcción, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

El cierre neto de empresas en noviembre último fue de 892, al tiempo que acumula en esos 11 meses de 2025 una pérdida neta de 9.722 empleadores.

Con relación a noviembre de 2023, el sistema de riesgos del trabajo sumaba 512.357 empleadores y 9.857.173 empleados, mientras que en noviembre de 2025, el sistema contabilizó 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores.

Industria automotríz, autos, fábrica, NA

En consecuencia, en esos 24 meses, se produjo una caída neta -entre altas y bajas- de 21.938 empleadores.

Y disminuyó 290.602 el total de trabajadores o empleados.

Con 512.357 al finalizar 2023, hubo una caída del número de empresas hasta mediados de 2024 como consecuencia de la devaluación y de la “motosierra” que afectó en especial a la construcción.

Empresa textil TN & Platex. Foto: X

Luego hubo una desaceleración de la caída. A diciembre de 2024, el número llegaba a 499.682.

Durante los últimos cuatro trimestres (desde el tercer trimestre de 2024 hasta el segundo trimestre de 2025), el 34% del total de cierres correspondió a empresas con menos de tres años de antigüedad.