El proyecto bonaerense que busca facilitar alquileres a jóvenes a través del Banco Provincia:

El proyecto bonaerense que busca facilitar alquileres a jóvenes a través del Banco Provincia. Foto: Unsplash.

La Legislatura bonaerense inició el tratamiento de una iniciativa que plantea que el Banco Provincia funcione como garante para alquileres destinados a estudiantes universitarios que asistan a universidades públicas y no dispongan de apoyo financiero ni de garantías convencionales para conseguir una vivienda.

El diputado Juan Malpeli de Fuerza Patria planteó esta iniciativa que crearía un sistema de seguros de caución estatales destinado a facilitar el acceso al alquiler en ciudades universitarias de la provincia de Buenos Aires.

Legislatura Bonaerense Foto: X @Kicillofok

De qué trata el proyecto bonaerense para facilitar alquileres a estudiantes

El proyecto de la provincia de Buenos Aires prevé que exista un mecanismo de securitización estatal para respaldar contratos de locación. Así, los jóvenes podrían acceder a una garantía formal sin necesitar avales familiares ni propiedades en el territorio bonaerense.

Malpeli fundamentó que muchos de los estudiantes del interior enfrentan dificultades para alquilar por la falta de garantías inmobiliarias y las exigencias económicas que imponen las alternativas bancarias disponibles. Y argumentó que los universitarios impactan favorablemente en las economías locales a través del consumo en gastronomía, indumentaria, librerías y entretenimiento.

La propuesta establece que el Banco Provincia sería el garante frente al propietario de un inmueble una vez aprobado el seguro de caución.

De esta forma, la propuesta establece que el Banco Provincia sería el garante frente al propietario de un inmueble una vez aprobado el seguro de caución. Aclara además que, en caso de incumplimiento del contrato, el estudiante deberá responder ante la entidad bancaria.

Cuáles serían los requisitos para acceder al beneficio del Banco Provincia

Podrán acceder a este beneficio ciudadanos argentinos, ya sean nativos o naturalizados, que tengan hasta 25 años de edad y se encuentren cursando estudios en universidades públicas de la provincia de Buenos Aires. Este requisito busca orientar la iniciativa especialmente hacia jóvenes estudiantes que necesiten respaldo para acceder a un alquiler durante su formación académica.

Estudiantes universitarios. Foto: Freepik

Para mantener vigente la garantía que otorga el Banco Provincia frente a los propietarios de los inmuebles, los solicitantes deberán cumplir con ciertas condiciones a lo largo del tiempo. En particular, deberán presentar inicialmente su inscripción formal en la institución educativa y, posteriormente, renovar cada año el certificado de alumno regular, asegurando así la continuidad de la cobertura brindada por la entidad.

Cómo funcionaría el sistema de créditos para jóvenes universitarios

Existen restricciones técnicas respecto del tipo de propiedades que podrán ingresar al programa de seguros de caución. En este sentido, los inmuebles deberán cumplir con un requisito específico de superficie, ya que no podrán superar los 60 metros cuadrados.

Monoambiente; alquileres; propiedades. Foto: NA (Mariano Sánchez)

Por otro lado, si bien el Banco Provincia asumirá la responsabilidad frente al propietario en caso de que surjan inconvenientes, la situación cambia ante un eventual incumplimiento del contrato. En ese escenario, el beneficiario deberá responder tanto legal como económicamente frente a la entidad pública bonaerense.