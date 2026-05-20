Multas de tránsito. Foto: NA

Tras el aumento que dispuso el Gobierno de la provincia de Buenos Aires del 16,8% en los valores de las multas por infracciones de tránsito para el bimestre mayo-junio, los valores de las multas incrementaron.

El aumento se aplica en el valor de la unidad fija (UFs), que actúa como la base para calcular las multas. De esta manera, la lleva de $1.896 a $2.215. Cabe señalar que las UFs equivalen a 1 litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino y cada infracción tiene un rango mínimo y máximo a aplicar.

Cuáles son los nuevos valores de las multas en provincia de Buenos Aires

Superar la velocidad máxima : de $332.250 a $2.215.000

Conducir con exceso de alcohol en sangre o por consumir estupefacientes : de $443.000 a $2.215.000

Circular en contramano o por banquina : de $664.500 y $2.215.000

Circular sin VTV : $664.500 a $2.215.000

Cruzar el semáforo en rojo : de $664.500 a $2.215.000

Circular sin licencia : entre $664.500 y $2.215.000

No usar el cinturón de seguridad : de $110.750 a $221.500

Dejar el auto mal estacionado: de $110.750 a $221.500

Circular sin documentación: de $110.750 a $221.500

Conducir sin seguro: de $664.500 a $2.215.000

Conducir alcoholizado : entre $664.500 y $2.215.000

Negarse al test de alcoholemia: entre $1.107.500 y $2.658.000

Multas en Provincia de Buenos Aires. Foto: Seguridad Vial

Cómo evitar las multas en Buenos Aires

Para evitar multas en los controles de tránsito del territorio bonaerense, es indispensable cumplir con los siguientes requisitos:

Documentación : llevar licencia habilitante de conducir vigente, cédula de identificación de automotor, comprobante de seguro obligatorio vigente y certificado de VTV vigente.

Elementos : cinturones de seguridad, placas de identificación de dominio, matafuego, balizas, sistemas de seguridad originales y casco de seguridad homologado en caso de motovehículos.

Condiciones: el número de ocupantes adecuado a la capacidad del vehículo, menores de 10 años en el asiento trasero en la silla de seguridad acorde a la edad, utilizar las luces bajas encendidas en rutas y autopistas las 24 h.

Qué pasa si no pago las multas en Provincia y cuál es el beneficio de abonarlas a tiempo

En caso de cometer una infracción y abonar la multa dentro del periodo del pago voluntario, previsto en la primera notificación, tiene una bonificación del 50% del valor mínimo de la sanción correspondiente a la misma.

Cabe recordar que en las actas automáticas el vencimiento está impreso. En las actas labradas manualmente por la autoridad de comprobación, el vencimiento se genera a los 30 días hábiles de su confección.

Multas y excesos.

En contrapartida, si no se abona la multa en el pago voluntario ni en las instancias posteriores, los conductores se exponen a consecuencias legales y financieras: se acumulan intereses y recargos por el impago, lo que sube el monto original de la multa.

Además, se puede llevar a la retención del carnet de conducir, imposibilitando la renovación de licencia hasta saldar la deuda. Puede haber casos en los que se inicien procedimientos judiciales para su cobro. También puede perderse el derecho a circular o bloquearse los trámites administrativos relacionados con el vehículo.