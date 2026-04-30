Comisión Nacional de Valores, economía

El Gobierno, a través de la Comisión Nacional de Valores, busca un aumento de la demanda de financiamiento de las empresas en el mercado de capitales.

Para esto, se flexibizarán trámites para emitir acciones, obligaciones negociables, fideicomisos y fondos comunes de inversión en el mercado argentino.

Comisión Nacional de Valores

De esta manera, solo tendrán que avisar a la CNV que planean hacer una emisión y luego quedarán sujetos a los regímenes de información plena que tiene el organismo.

La palabra del presidente de la CNV

“Se trata de un nuevo paradigma, los CFOs ganan previsibilidad y libertad para decidir cuándo salir al mercado”, dijo el titular de Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva.

Roberto Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores. Foto: CNV

“Reemplazamos el sistema de aprobación previa por un modelo basado en la presentación de información: ya no se pide autorización previa para emitir, simplemente se informa y se obtiene la autorización automática de oferta pública. Tampoco habrá revisiones aprobatorias ex post, sin perjuicio de las facultades de fiscalización de la CNV”, explicó.