La titular de la entidad pidió al Gobierno que baje impuestos. Foto: AmCham

En el marco de la cumbre realizada este martes 14 de abril, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) analizó el escenario macroeconómico y envió un mensaje claro al gobierno de Javier Milei. Si bien celebraron la estabilización, consideraron urgente avanzar en reformas estructurales para garantizar la llegada de capitales.

La presidenta de la entidad, Mariana Schoua, destacó que bajo la actual gestión, el país “empieza a dejar atrás una lógica de supervivencia para volver a discutir desarrollo”. Para la directiva, la corrección del déficit fiscal, la desaceleración de la inflación y la normalización de variables clave “empiezan a reconstruir condiciones básicas para el funcionamiento de la economía”.

Pese al optimismo por el ordenamiento de las cuentas públicas, la Cámara de Comercio de Estados Unidos puso el foco en la necesidad de alivianar la carga sobre el sector privado y Schoua fue contundente al definir el horizonte tributario que esperan los inversores. “La Argentina necesita una reforma fiscal profunda que reduzca la presión impositiva sin comprometer el equilibrio fiscal, avanzando a un sistema tributario progresivo, simple y sin superposición de tributos. La simplificación no es un tecnicismo, es una decisión de competitividad”, afirmó la titular de la Cámara.

Desde la entidad que agrupa a las principales empresas estadounidenses en el país, señalaron que el crecimiento no será automático si no se resuelven cuellos de botella históricos. Entre los principales desafíos, mencionaron los costos logísticos elevados, las brechas de infraestructura y el acceso limitado al crédito.

Además, el sector privado planteó la necesidad de construir un “federalismo productivo” para que las inversiones lleguen a todas las regiones identificando cinco sectores estratégicos como motores del desarrollo:

Energía y Minería. Agroindustria. Salud. Infraestructura.

Por último, Schoua concluyó su exposición con una mirada a largo plazo y sostuvo que la reactivación depende de la voluntad política y el marco normativo. “El desarrollo no es automático. No es inmediato. Pero es posible. Y es, sobre todo, una decisión”. dijo.

La CGT expuso que las obras sociales están en una “crisis grave” y advirtió: “Para muchas organizaciones es casi terminal”

La CGT creó un informe por parte de su Secretaría de Acción Social para presentar un diagnóstico sobre el sistema sindical de salud y alertó que existe una “imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos”. La central obrera advirtió que las obras sociales sindicales que prestan atención médica a 14 millones de personas atraviesan una “crisis casi terminal” y señaló que el Gobierno hace un manejo “inequitativo” de los fondos del sistema que surgen del aporte de los trabajadores.

“La situación económica financiera general del sistema está viviendo una crisis grave que para muchas organizaciones es casi terminal por imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos”, afirmó José Luis Lingeri, quien además mencionó el caso de obras sociales que fueron dadas de baja, como la de la Industria Del Fósforo; otras declaradas en situación de crisis en la Dirección Industria Construcción e Industria Pesquera de Mar del Plata; y las intervenidas, como OSPRERA y Ladrilleros.

La CGT anunció una movilización para el 30 de abril Foto: NA

En este sentido, la CGT sentenció: “Un sistema de seguridad social como el nuestro, que financia la atención médica con un porcentaje del salario (9%) que presenta una pérdida del poder adquisitivo que ronda el 30%, sumado al incremento propio de los servicios asistenciales, que superan ampliamente los índices de costo de vida, limita cada vez más la posibilidad de cobertura”.