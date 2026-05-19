PAMI. Foto: NA.

La tensión entre PAMI y sus prestadores odontológicos sumó un capítulo decisivo con una rápida respuesta financiera por parte del Estado durante este martes 19 de mayo. Pocas horas después de que la Asociación de Profesionales de Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) formalizara la suspensión por tiempo indeterminado de la atención a jubilados por falta de pago, las autoridades del organismo confirmaron a Canal 26 que ya se emitieron las órdenes de pago correspondientes para cancelar los saldos adeudados.

De acuerdo a la información actualizada proporcionada por altas fuentes de la obra social, lo único que se registraba como pendiente en los registros contables era un remanente del mes de abril que fue saldado en su totalidad durante la jornada de este martes mediante recursos propios de la entidad. Desde la conducción de PAMI, remarcaron que tras haber cumplido con las obligaciones financieras corrientes, la reanudación efectiva de las prestaciones ahoa quedará bajo la órbita de los odontólogos de cabecera. “El tema del servicio depende de los odontólogos, pero habiendo cumplido no debería haber dificultades”, señaló una fuente a Canal 26 sobre la atención en los consultorios.

Medicamentos, jubilados, PAMI, farmacia. Foto: Freepik AI

La drástica medida de fuerza que había tomado el gremio liderado por Fernanda Scoccia se fundamentó en una situación económica que catalogaban como “insostenible” debido a la interrupción de las retribuciones por capitación y las demoras en la restitución de los fondos que los profesionales adelantan para la provisión de prótesis. En su duro descargo inicial, APPAMIA había advertido que los odontólogos se veían “obligados a interrumpir la atención de los beneficiarios de esa Obra Social ya que no cuentan con los medios económicos para reponer material e insumos” y responsabilizaron directamente a las autoridades por provocar una “situación de abandono” hacia los pacientes.

Con la confirmación oficial del desembolso presupuestario por parte de la obra social, el frente de conflicto más urgente de la semana parece encaminado a desactivarse. Sin embargo, el episodio expuso una vez más la frágil situación financiera que atraviesa la estructura del PAMI, cuyas deudas globales con distintas cámaras del sector de la salud venían forzando intensas negociaciones políticas entre el ministro de Salud, Mario Lugones, y la cartera de Economía conducida por Luis Caputo, para evitar copagos o la discontinuidad de insumos médicos clave.

Qué decía el comunicado de APPAMIA tras la suspensión de la prestación de odontólogos en PAMI

A través de un comunicado, la entidad gremial que conduce Fernanda Scoccia detalló los motivos del corte del servicio. “En consideración de los incumplimientos del PAMI para con los odontólogos de cabecera y agravamiento de la situación desde marzo de este año con interrupción de la cadena de pagos de las retribuciones por capitación desde el mes de febrero de 2026 y restitución de las sumas por la provisión de prótesis a los afiliados de esa obra social, adelantadas por tales profesionales, desde el mes de diciembre de 2025 y la necesidad imperiosa de actualizar los valores de tales rubros, los odontólogos no pueden continuar con su trabajo ya que no cuentan con los recursos que debe abonar el PAMI”, señaló.

Jubilados PAMI Foto: Archivo NA

La disparada de los costos en materiales específicos y la falta de financiamiento estatal precipitaron la decisión. Desde APPAMIA, recalcaron que la suspensión no es una elección, sino una consecuencia directa de la falta de fondos operativos: “Ante ese escenario por exclusiva responsabilidad provocada por INSSJP, los odontólogos del PAMI se ven obligados a interrumpir la atención de los beneficiarios de esa Obra Social ya que no cuentan con los medios económicos para reponer material e insumos comprendidos en la cápita y retribución por provisión de prótesis”.

En ese sentido, apuntaron contra la conducción del organismo y señalaron que “las autoridades del PAMI deberán responder ante los pacientes por la situación de abandono que han provocado” y concluyeron que la determinación se adoptó “ante el agotamiento y falta de respuesta coherente y viable”.

Programa de Atención Médica Integral (PAMI). Foto: NA

Medicamentos gratis de PAMI 2026: cómo tramitarlos y cuántos remedios podés pedir sin cargo

El acceso a medicamentos sin cargo en PAMI para jubilados y pensionados varía según la cantidad de fármacos que se soliciten cada mes.

Cuando se trata de hasta 4 medicamentos, el trámite es más sencillo. Solo se requiere la documentación básica: receta médica electrónica, DNI, recibo de haberes y la declaración jurada correspondiente. En estos casos, la gestión puede iniciarse de forma digital y suele resolverse con mayor rapidez a nivel administrativo.

Además, deberán adjuntarse informes de estudios que respalden los diagnósticos informados por el médico prescriptor, tanto en original como en copia. También se deberá presentar el formulario de solicitud de cobertura por razón social superior a cuatro medicamentos, debidamente firmado y sellado por el médico tratante.

Medicamentos, jubilados, PAMI, farmacia. Foto: Freepik AI

Podés acceder al régimen del subsidio de seis medicamentos si cumplís estas condiciones: