Actividad económica, Indec

La actividad económica cerró el 2025 con una suba del 4,4%, según informó el INDEC.

El Estimador Mensual de Actividad Económica cerró diciembre con un alza del 3,5% en la medición interanual, mientras que contra noviembre aumentó 1,8%.

De esta manera, el 2025 quedó 2,6 puntos porcentuales por encima del mismo dato del 2024 (1,8%).

Once sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en diciembre, donde se destacaron Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (32,2%), impulsado por una “histórica producción de trigo”, tanto en volumen como en promedio.

Cosecha de trigo Foto: NA

Mientras que Industria manufacturera (-3,9%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-1,3%) le restaron 0,8 p.p. a la variación del EMAE.