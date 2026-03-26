La actividad económica creció un 1,6% interanual en enero 2026, según el INDEC
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) realizó un informe sobre la actividad económica en Argentina. Los detalles, sector por sector.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) realizó un informe y reveló que la actividad económica en Argentina creció un 1,6% interanual en enero de 2026. El dato fue publicado pasadas las 16 de este jueves 26 de marzo, a 24 horas de que el organismo haya revelado que los salarios crecieron un 2,5% durante el mismo periodo.
El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró incrementos en diez de los sectores de actividad que lo conforman, entre los cuales se destacaron Pesca (50,8%) y Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura (25,1%). Cabe resaltar que en comparación con el mes pasado, la actividad económica subió un 0,4%.
Por su parte, la Industria manufacturera (-2,6%) y Administración Pública y Defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,6%) le restaron 0,9 puntos porcentuales a la variación del EMAE.
Los sectores de la economía que crecieron en enero 2026, según el INDEC
- Pesca: 50,8%
- Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 25,1%;
- Explotación de minas y canteras: 9,6%;
- Intermediación financiera: 7,7%;
- Impuestos netos de subsidios: 2,3%;
- Transporte y comunicaciones: 2,3%;
- Servicios sociales y de salud: 0,8%;
- Construcción: 0,5%;
- Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 0,5%;
- Enseñanza: 0,2%;
- Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: 0,1%.
Qué sectores cayeron en enero 2026
- Comercio mayorista, minorista y reparaciones: -3,2%;
- Electricidad, gas y agua: -3%;
- Industria manufacturera: -2,6%;
- Hoteles y restaurantes: -2,2%
- Administración pública y defensa; planes de seguridad social y de afiliación obligatoria: -1,6%.