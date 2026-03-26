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Por Canal 26
jueves, 26 de marzo de 2026, 19:33
Trabajo; trabajadores.
Trabajo; trabajadores. Foto: Unsplash.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) realizó un informe y reveló que la actividad económica en Argentina creció un 1,6% interanual en enero de 2026. El dato fue publicado pasadas las 16 de este jueves 26 de marzo, a 24 horas de que el organismo haya revelado que los salarios crecieron un 2,5% durante el mismo periodo.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró incrementos en diez de los sectores de actividad que lo conforman, entre los cuales se destacaron Pesca (50,8%) y Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura (25,1%). Cabe resaltar que en comparación con el mes pasado, la actividad económica subió un 0,4%.

Por su parte, la Industria manufacturera (-2,6%) y Administración Pública y Defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,6%) le restaron 0,9 puntos porcentuales a la variación del EMAE.

Campo, agro, NA
Campo, agro, NA

Los sectores de la economía que crecieron en enero 2026, según el INDEC

  • Pesca: 50,8%
  • Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 25,1%;
  • Explotación de minas y canteras: 9,6%;
  • Intermediación financiera: 7,7%;
  • Impuestos netos de subsidios: 2,3%;
  • Transporte y comunicaciones: 2,3%;
  • Servicios sociales y de salud: 0,8%;
  • Construcción: 0,5%;
  • Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 0,5%;
  • Enseñanza: 0,2%;
  • Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: 0,1%.

Qué sectores cayeron en enero 2026

  • Comercio mayorista, minorista y reparaciones: -3,2%;
  • Electricidad, gas y agua: -3%;
  • Industria manufacturera: -2,6%;
  • Hoteles y restaurantes: -2,2%
  • Administración pública y defensa; planes de seguridad social y de afiliación obligatoria: -1,6%.