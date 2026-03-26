Trabajo; trabajadores. Foto: Unsplash.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) realizó un informe y reveló que la actividad económica en Argentina creció un 1,6% interanual en enero de 2026. El dato fue publicado pasadas las 16 de este jueves 26 de marzo, a 24 horas de que el organismo haya revelado que los salarios crecieron un 2,5% durante el mismo periodo.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró incrementos en diez de los sectores de actividad que lo conforman, entre los cuales se destacaron Pesca (50,8%) y Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura (25,1%). Cabe resaltar que en comparación con el mes pasado, la actividad económica subió un 0,4%.

Por su parte, la Industria manufacturera (-2,6%) y Administración Pública y Defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,6%) le restaron 0,9 puntos porcentuales a la variación del EMAE.

Campo, agro, NA

Los sectores de la economía que crecieron en enero 2026, según el INDEC

Pesca: 50,8%

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 25,1%;

Explotación de minas y canteras: 9,6%;

Intermediación financiera: 7,7%;

Impuestos netos de subsidios: 2,3%;

Transporte y comunicaciones: 2,3%;

Servicios sociales y de salud: 0,8%;

Construcción: 0,5%;

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 0,5%;

Enseñanza: 0,2%;

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: 0,1%.

Qué sectores cayeron en enero 2026