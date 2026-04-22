Actividad económica, producción industrial, NA

La actividad económica anotó su peor caída desde diciembre de 2023 y retrocedió un 2,6% respecto a enero de 2026. El dato se desprendió de un informe publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) durante la tarde de este miércoles 22 de abril.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) se contrajo, a su vez, en la medición interanual: cayó 2,1% contra el mismo mes del 2025. En tanto, ocho de los quince sectores que conforman el EMAE registraron subas en febrero.

Actividad económica

Cabe recordar que este retroceso ya había sido anticipado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien había advertido que los números de febrero podrían ser negativos debido a factores estacionales y de calendario. Pese al dato negativo, destacó que la “tendencia subyacente, medida por el indicador tendencia-ciclo, siguió ubicándose en terreno positivo con una suba de 0,1% m/m”, subrayando que este índice “acumula casi 2 años de expansión ininterrumpida”.

Caputo atribuyó el resultado a tres factores coyunturales específicos:

El mes contó con dos días hábiles menos en comparación con 2025.

La incidencia de un paro general que afectó la productividad.

A pesar del nivel general, el ministro remarcó que “8 de los 15 sectores que conforman el EMAE registraron crecimiento”.

Actividad económica de febrero 2026: los sectores en alza y los más afectados

Sectores en alza

Pesca: 14,8%.

Explotación de minas y canteras: 9,9% (fue el rubro de mayor incidencia positiva).

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 8,4%.

Intermediación financiera: 6%.

Sectores en baja

Industria manufacturera: -8,7%.

Comercio (mayorista, minorista y reparaciones): -7%.

Electricidad, gas y agua: -6%.

Impuestos netos de subsidios: -4,2%.

Administración pública y defensa: -1,5%.

Actividad económica, industria, NA

Actividad económica en Argentina: qué se proyecta para marzo 2026

Aunque el dato oficial del INDEC se conocerá recién en mayo, analistas y sectores productivos ya adelantaron el panorama. El economista Gabriel Caamaño (Outlier) explicó que la caída de febrero se debió en parte a que “terminó de salir de la estimación del sector agropecuario la históricamente alta cosecha de trigo”, pero anticipó que “marzo va a recuperar”.

Sin embargo, los datos de la industria metalúrgica (ADIMRA) mostraron que la tendencia contractiva aún persiste en algunos eslabones:

Actividad metalúrgica en marzo: -4,1% interanual (acumula -6,9% en el año).

Capacidad instalada: Se ubicó en 41,8% , el nivel más bajo en cuatro años.

Rubros con mayores caídas: Productos de metal (-6,7%), bienes de capital (-6,6%) y equipo médico (-6,5%).

Rubros con señales positivas: Autopartes (+2,1%), carrocerías (+2,0%) y maquinaria agrícola (+1,8%).

En este marco, el Gobierno confía en que las medidas recientes, como la baja de los encajes bancarios del 75% al 65% para incentivar el crédito, serán el motor del repunte a partir del segundo trimestre. Caputo mantiene una perspectiva sumamente optimista para el mediano plazo y afirmó: “Se vienen los mejores 18 meses de la Argentina en las últimas dos décadas”.