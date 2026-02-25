La empresa busca un comprador para su negocio en el país. Foto: NewsWeek Argentina

Otra empresa multinacional puso en venta sus operaciones en la Argentina: se trata de la compañía de tratamiento de residuos Urbaser inició la búsqueda de un comprador para su negocio local. De acuerdo con el diario español Expansión, el fondo estadounidense de capital de riesgo Platinum Equity -que compró la firma en 2021 por 3.500 millones de euros- contrató a Banco Santander para desprenderse de la unidad en el país. Ante la consulta, en Santander Argentina optaron por no hacer comentarios.

De acuerdo con fuentes del sector citadas por Expansión, la operación en Argentina le aporta a la compañía de servicios medioambientales un Ebitda –ganancias antes de impuestos– cercano a los 80 millones de euros. La decisión de salir a buscar interesados se vincula con que “la Argentina quedó fuera de la transacción acordada con Blackstone y EQT para adquirir Urbaser por 5.600 millones de euros, por lo que Platinum le encargó a Santander la venta por separado del negocio de gestión de residuos en esta región”, de acuerdo a lo que precisó el medio español.

“Banco Santander ya fue, junto a Citi, uno de los asesores financieros de Platinum en la venta del grueso del negocio de Urbaser. La valoración del negocio de Urbaser en la Argentina es menor a la del resto del grupo en su conjunto, en términos relativos, por las particularidades del país sudamericano y podría situarse entre 300 y 400 millones de euros”, estimó Expansión.

Urbaser Argentina Foto: Expansión

En el país, la empresa cuenta con unos 3.500 trabajadores a través de la sociedad Urbaser Inversiones Argentina SL, constituida en diciembre de 2023 para escindir las operaciones locales del resto de las actividades globales. La compañía tiene presencia en Argentina desde hace tres décadas y comenzó a operar en 1996. En el plano internacional, desarrolla actividades en 15 países, administra más de 20 millones de toneladas de residuos por año y emplea a más de 42.000 personas.

Por su parte, la compra del negocio global de Urbaser por parte de Blackstone y EQT constituye la segunda mayor operación de capital privado en España en términos de enterprise value, solo detrás de Cepsa, controlada por Mubadala y Carlyle desde 2019, cuando la empresa –hoy denominada Moeve– fue valuada en unos 11.000 millones de euros.

Cuando la transacción se concrete, Blackstone y EQT se repartirán en partes iguales el capital accionario de la compañía. Para concretarlo, cada fondo aportará cerca de 1.300 millones de euros, recursos que se utilizarán en parte para cancelar el préstamo de aproximadamente 1.000 millones de euros emitido en agosto por una de las sociedades a través de las cuales Platinum controla su participación en Urbaser: Luna 1.5 Sarl.

Además, Blackstone y EQT asumirán en una primera etapa la deuda cercana a los 3.000 millones de euros que arrastra la empresa tras la refinanciación impulsada por Platinum en junio, una operación que incluyó cláusulas de portabilidad que evitan la obligación de cancelar el pasivo ante un cambio de control.