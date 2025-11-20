Una histórica multinacional cerró su planta en San Luis y despidió a trabajadores por WhatsApp

La empresa echó a sus empleados sin previo aviso y la planta, que operaba en la provincia de San Luis, fue cerrada de manera definitiva.

Los 50 empleados fueron echados vía WhatsApp. Foto: Autoblog Argentina

Una reconocida empresa multinacional tomó la decisión de cerrar su planta ubicada en San Luis. Se trata de la autopartista Dana, que anunció su cierre definitivo y echó a 50 trabajadores por WhatsApp sin previo aviso.

Esta decisión fue tomada el pasado lunes 17 de noviembre por la noche y comunicó a sus empleados el cese de actividades vía WhatsApp. Según se supo, la casa matriz ubicada en Estados Unidos habría tomado la determinación final.

Fuentes oficiales de la empresa autopartista confirmaron que los empleados despedidos de la fábrica que operaba en San Luis recibirán el 100% de la indemnización correspondiente prevista por ley.

Según se supo, la decisión partió de la casa matriz de Estados Unidos Foto: De Gremiales

“Es lamentable. La verdad que nos sorprendió tanto a los trabajadores como a nosotros como organización. No esperábamos esto. De hecho, la semana anterior habíamos tenido una reunión donde nos comentaban que la producción de la planta estaba, si bien no estaba en un pico, pero estaba estable para la dotación de personal que tenía, y se estaban programando las vacaciones”, expresó Víctor Gómez, secretario adjunto de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa Mercedes.

En este contexto, el gobierno de San Luis brindó apoyo a los empleados afectados y distintas autoridades estuvieron en la fábrica para brindar apoyo en una visita realizada el martes 18 de noviembre. La delegación oficial estuvo integrada por Ivana Balmaceda, responsable del área de Relaciones Laborales; y Juan Ríos, titular del área de Industria. “La empresa se comprometió a acompañar a los trabajadores en un plan de reconversión y el gobierno de San Luis hará lo propio en ese proceso”, indicaron.

Dana, la empresa autopartista que cerró su fábrica en San Luis y despidió a trabajadores

Dana es una de las empresas líder mundial especializada en la fabricación de piezas de transmisiones, suspensiones y frenos para vehículos. Abastece a todos los mercados de movilidad principales, tales como vehículos ligeros, vehículos comerciales y fuera de carretera, así como al mercado de repuestos de cada uno de ellos.