Mohamed bin Zayed, presidente de Emiratos Árabes Unidos. Foto: Reuters.

El presidente de los Emiratos Árabes Unidos visitó la Argentina y el destino elegido es Bariloche así que existe un despliegue inusual de logística y seguridad en el lugar para asegurar su protección. Mohamed bin Zayed Al Nahyan llegó al país en un contexto marcado por inversiones extranjeras.

Este lunes 23 de febrero, el mandatario árabe arribó a la Argentina y se generaron despliegues excepcionales de seguridad. La zona patagónica presenta ya bastantes inversiones de Abu Dabhi en la región y se espera que crezcan en plenas negociaciones con el Gobierno.

Portal Punta Tombo, Ruta Patagonia Azul. Foto: patagoniaazul.org

Cómo fue el operativo de seguridad

El operativo de bienvenida al país al presidente implicó el uso de aeronaves oficiales de gran porte y fue precedido por una secuencia de vuelos con personal y equipamiento árabes. Un Boeing 787-9 Dreamliner, uno de los modelos más avanzados en eficiencia y tecnología en aviones de pasajeros, acompaño el operativo.

El número de integrantes que conformaron la comitiva presidencial superó las 200 personas, incluyendo el apoyo logístico de al menos cuatro helicópteros a disposición de Mohamed bin Zayed. Sin embargo, el hermetismo para mantener su seguridad fue total: no se sabe si hubo contacto con autoridades locales, nacionales o provinciales.

Avión Foto: X @Roberto_yeager

Desde el martes 17 de febrero, comenzaron a llegar al aeropuerto Teniente Luis Candelaria varios vuelos con personal emiratí, en su mayoría jóvenes vestidos de manera informal. El miércoles 18 aterrizó otra aeronave y el lunes, previo a la visita presidencial, un tercer avión proveniente de Abu Dhabi tocó pista cerca de las 8.15 tras escalas en Rabat y Recife. Para esa misma tarde se aguardaban dos vuelos más, entre ellos, un Boeing 787-9. Según trascendió, la comitiva se trasladó por tierra hacia la zona de El Foyel, aunque el destino final y la agenda oficial no fueron confirmados.

La dimensión del arribo cobró relevancia al revisar los antecedentes de capitales emiratíes en la Patagonia. En 2022, llegó a Bariloche un avión de la Fuerza Aérea de Emiratos Árabes Unidos con equipamiento destinado a campos vinculados al empresario Matar Suhail Al Yabhuni Al Dhaheri, dueño de más de 20 mil hectáreas en El Foyel. En 2023, el Departamento Provincial de Aguas de Río Negro lo habilitó para el uso y explotación de áridos en una cantera ubicada sobre un cauce aluvional de dominio público. Desde Casa Rosada dicen que no está prevista una reunión con el mandatario de Emiratos Árabes Unidos.

Quién es es presidente de Emiratos Árabes Unidos

Mohamed bin Zayed Al Nahyan nació el 11 de marzo de 1961 en Abu Dhabi y desde 2022 es presidente de Emiratos Árabes Unidos, emir de Abu Dhabi y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Asumió tras la muerte de su hermano, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, quien gobernó desde 2004.

Con una marcada formación militar, se graduó en la Real Academia Militar de Sandhurst, en el Reino Unido, y escaló con rapidez hasta alcanzar el rango de general y jefe del Estado Mayor. Señalado como el principal arquitecto político de Abu Dhabi, fortaleció lazos con potencias occidentales y consolidó alianzas con Estados Unidos y Arabia Saudita, sin romper puentes con Irán incluso en escenarios de tensión. De bajo perfil, aficionado a la caza y al deporte, impulsa una agenda interna enfocada en la seguridad y la promoción de la tolerancia religiosa.