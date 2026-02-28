Autos de lujo Foto: Foto generada con IA

La industria automotriz argentina atraviesa un momento clave tras la decisión del Gobierno de eliminar el impuesto interno conocido como “impuesto al lujo”, una medida que modifica directamente los precios de los vehículos más caros del mercado. Este tributo alcanzaba a autos y SUV que superaban los $121 millones y que tributaban un 18% extra, encareciendo fuertemente su valor final. Con la eliminación, muchos modelos podrán reacomodar sus listas a partir del lunes, con bajas estimadas entre el 12% y el 15% en promedio.

La medida se suma al nuevo escenario comercial generado por los acuerdos de intercambio con Estados Unidos y la Unión Europea, que permitirán importar unidades con beneficios arancelarios y así reforzar el efecto bajista en algunos segmentos. Sin embargo, este alivio convive con un contexto de caída del 25% en las ventas de 0 km durante febrero, lo que presiona a las automotrices a ajustar rápidamente sus estrategias de precios.

Qué modelos estaban alcanzados

El impuesto interno afectaba a los vehículos cuyo precio superaba el umbral vigente desde febrero de 2025: $121 millones, equivalente a un precio final que, con el tributo incluido, superaba los $103 millones. Muchas marcas incluso “pisaban” los precios para no superar ese límite y evitar el recargo del 18%. Con la eliminación del gravamen, esos mismos modelos podrán ajustar su valor de lista sin esa restricción.

Entre los vehículos que quedaban dentro de la categoría “de lujo” se encontraban SUV premium, sedanes de alta gama y versiones tope de gama de marcas europeas y estadounidenses. Aunque las pick-ups no pagan este impuesto —por estar categorizadas como comerciales livianos—, igualmente podrían verse afectadas de manera indirecta: al competir con SUV que ahora serán más baratos, algunas marcas podrían verse obligadas a ajustar precios para mantener competitividad.

Bajas que ya comenzaron

Algunas automotrices decidieron anticiparse. Stellantis fue una de las primeras en mover fichas, bajando el precio del DS7 híbrido enchufable de USD 90.000 a USD 72.000, una reducción del 20%.

Otras marcas esperan la reglamentación definitiva para actualizar sus listas, pero ya adelantan que las bajas rondarán entre el 12% y el 15%. De acuerdo con una importadora premium, algunos modelos incluso podrían reducir aún más su valor según la política comercial de cada fabricante.

Qué pasará con los precios desde el lunes

Una vez publicada la medida en el Boletín Oficial, el impacto se verá de inmediato. Los modelos que hoy superan los $121 millones pasarían a moverse en torno a los $103 millones, aunque el precio final dependerá de cada marca. La baja reducirá una distorsión que llevaba más de una década afectando al segmento premium y que provocaba estrategias poco transparentes, como precios artificialmente contenidos para evitar cruzar el umbral del tributo.

Los especialistas coinciden en que esta eliminación podría reactivar la demanda, especialmente en un mercado que venía paralizado a la espera de esta definición. Además, los acuerdos comerciales con Estados Unidos fortalecen el efecto bajista en modelos importados, ampliando las oportunidades para consumidores que buscan opciones de gama alta.