El Gobierno brindó detalles acerca del encuentro en Casa Rosada. Foto: Prensa Gobierno

La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) formalizó un millonario compromiso de financiamiento destinado a la investigación científica dentro del territorio nacional. El presidente Javier Milei encabezó una reunión en Casa Rosada junto al ministro de Salud, Mario Lugones, y los gerentes generales de corporaciones globales tales como de Merck, Roche, Pfizer y Novartis para concretar un proyecto que contempla el desembolso acumulado de 8.000 millones de dólares entre 2026 y 2032.

La iniciativa potenciará una actividad que en la actualidad representa la mitad de toda la inversión privada en desarrollo tecnológico empresarial. Los ensayos clínicos vigentes representan uno de los principales motores para el ingreso de divisas genuinas a través de la denominada economía del conocimiento.

Las estadísticas de la entidad fabril demuestran que casi la totalidad de los dólares orientados al desarrollo científico local provienen de este sector, por lo cual las firmas multinacionales asociadas explican el 95% de dicho financiamiento externo. Actualmente participan más de 50.000 pacientes argentinos en unos 1.000 estudios activos, en tanto que la aprobación de nuevos protocolos médicos registró una suba del 8% durante el último ciclo anual.

El titular de la cámara empresaria, Gastón Domingues Caetano, calificó el acuerdo con el Gobierno como un logro para el sistema sanitario y científico del país. “El acuerdo hace posible que los pacientes de nuestro país accedan a tratamientos de vanguardia en simultáneo con los países más avanzados del mundo”, dijo.

Los recursos privados previstos en el plan permitirán financiar de manera directa diversos programas de capacitación profesional en los hospitales públicos argentinos. Esta inyección de capitales extranjeros también tendrá la intención de aliviar la carga financiera de las obras sociales y prepagas, ya que los laboratorios patrocinantes asumen todos los costos de la atención médica integral de los pacientes voluntarios. Por tal motivo, los directivos de la entidad consideraron que la expansión de la actividad reforzará la competitividad federal y abrirá nuevos puestos laborales de alta calificación técnica.

El anuncio de las compañías farmacéuticas coincidió temporalmente con una profunda discusión legislativa en torno a los derechos de propiedad intelectual y las patentes comerciales: el bloque de La Libertad Avanza impulsa en el Congreso la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), una iniciativa internacional que cuenta con el visto bueno de la Casa Blanca para agilizar el comercio bilateral.

Las corporaciones multinacionales defienden la vigencia de este convenio global bajo el argumento de que una mayor seguridad jurídica atraerá proyectos científicos de gran escala.

Por su parte, los laboratorios de capitales nacionales mantienen ciertos reparos sobre el impacto real de esta normativa internacional dentro del mercado de los medicamentos genéricos, ya que advirtieron que la aplicación estricta de las reglas del PCT podría limitar la competencia interna y encarecer el acceso a los remedios populares.

El proyecto del oficialismo ya cuenta con un dictamen de mayoría favorable en la Cámara de Diputados. Sin embargo, los jefes de las distintas bancadas parlamentarias todavía no definieron la fecha exacta para iniciar el debate definitivo en el recinto.