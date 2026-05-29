Wall Street. Foto: REUTERS

El Riesgo País se afirma por debajo de los 500 puntos y, en la rueda de este viernes, se ubica en 488 unidades, con una reducción de seis puntos con relación al último cierre.

El retroceso es producto de una nueva suba de los bonos de la deuda pública.

Riesgo País. Foto: Gentileza Bloomberg

De este manera, quedó a un paso de alcanzar el punto más bajo de la gestión de Javier Milei, que el 28 de enero del 2026 registró los 483 puntos básicos.

El riesgo país acumula siete jornada consecutivas en descenso. El crecimiento de las reservas, la revisión satisfactoria del acuerdo de facilidades extendidas con el FMI y la continuidad del equilibrio fiscal, entre otros factores financieros y macroeconómicos, respaldan la reciente mejora en los precios de la deuda pública.

Las acciones del panel MERVAL hilvanan otra rueda el alza con un avance de 0,8%, también con Telecom a la cabeza, seguida de Banco Macro y las energéticas YPF, Edenor y TGN.

Merval, acciones argentinas

Los ADRs también operan con mayoría de subas con Telecom a la cabeza con un alza del 6%, en un arranque en el que también suben cerca de 0,50% los índices Dow Jones y Nasdaq en Estados Unidos.

Dólar

El dólar oficial en el Banco Nación cotiza a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta, sin cambios con relación al último cierre.

La cotización del dólar en Argentina. Foto: Reuters

Las cotizaciones

Dólar Blue: Compra $1.410 / Venta $1.430

Dólar Mayorista: Compra $1.395 / Venta $1.405

Dólar MEP: $1.435

Dólar Contado Con Liquidación (CCL): $1.485

Dólar Tarjeta: Venta $1.859

Nuevas inversiones a la vista

Javier Milei recibió en Casa Rosada a una delegación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos vinculada al entorno de Donald Trump.

El encuentro se produjo en un momento en que el gobierno argentino frenó el tratamiento legislativo de la ley de patentes como moneda de negociación con Washington y en el que los laboratorios argentinos ejercen presión para relativizar esa aplicación: incluso hoy anunciarán una intención de inversión por USD 8.000 millones.

La comitiva estuvo encabezada por el congresista Mario Díaz-Balart. El legislador republicano expresó públicamente su respaldo al presidente en distintas oportunidades desde el inicio de la gestión.

La delegación incluyó además a los republicanos Andrew Harris (Maryland), Chuck Edwards y David Rouzer (Carolina del Norte) y Jay Obernolte (California), al demócrata Henry Cuellar (Texas), al médico del Capitolio Brian Monahan y a las funcionarias Susan Adams y Erin Kolodjeski, vinculadas a la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes.