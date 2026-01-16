Luis "Toto" Caputo, ministro de Economía. Foto: NA

Luis Caputo brindó declaraciones respecto a la llegada de un barco que transporta más de 5.000 autos híbridos y eléctricos desde China hacia Argentina. El ministro de Economía defendió esta medida porque “fomenta la competencia” y regularía los precios del mercado automotor del país.

Esta medida cambió el tablero de la economía argentina y es una de tantas que el Gobierno tomó para abrir el mercado argentino al mundo con el objetivo de “reinsertar” al país en el escenario global. Sin embargo, las compañías automotrices que operan en el país esperan por los efectos de la medida y el impacto en los precios.

Barcos de la empresa china Foto: CFOTO via Reuters Connect

Qué dijo Luis Caputo

“Va a bajar el precio de los 0 km. Por simple lógica, si tenés más oferta y la misma demanda, el precio baja”. De esta manera, al presionar a los fabricantes locales, bajarían los precios para competir. Afirmó que es una “señal de cambio en el mercado comercial” y que “no busca afectar a nadie”, dijo el ministro de Economía.

“Muchos sectores se beneficiaron de un mercado cerrado. Ahora la prioridad es el consumidor”, sentenció. Sumado a eso, describió a la situación como una “traba artificial a los bienes importados perjudicial para el bolsillo”.

Luis Caputo. Foto: REUTERS

Caputo sostuvo que la medida aumenta la competencia y mejora la calidad, bajando los precios para aquellas personas que deseen comprar autos 0 kilómetros. “Lo que importa es que el argentino pueda acceder a un auto más barato”, afirmó.

Los detalles de la importación de autos chinos

Un buque de 5.000 autos de la automotriz BYD entrará a la terminal TZ1 del puerto de Zárate y al día siguiente comenzará con su descarga. Una de las novedades, más allá del volumen récord de de automóviles, es que se trata del primer arribo de un buque perteneciente a la compañía china BYD.

La empresa irrumpió en el mercado argentino con coches eléctricos e híbridos a un precio competitivo y un estándar de calidad alto. Como consecuencia de esta situación, se posicionó rápidamente como una de las propuestas más seductoras para los consumidores locales.

Modelos de autos chinos

La apertura irrestricta de importación de automóviles que propició el gobierno de Javier Milei generó el interés de la industria automotriz asiática para expandir su presencia en nuevos mercados, a los que, hasta 2023, podía llegar con pocas unidades por las restricciones en la política importadora y los altos aranceles.