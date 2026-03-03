Becas Progresar, ANSES. Foto: Freepik-Canal 26.

La inscripción a las Becas Progresar 2026 ya está abierta en todo el país y miles de jóvenes pueden acceder a este acompañamiento económico para continuar o finalizar sus estudios. El programa es impulsado por la ANSES y apunta a fortalecer la permanencia educativa en todos los niveles.

La iniciativa está destinada a estudiantes que quieran terminar la escuela obligatoria, cursar una carrera terciaria o universitaria, o capacitarse en oficios estratégicos con salida laboral. A través de un aporte mensual que se deposita directamente en la cuenta del beneficiario, el Estado busca garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.

Por este motivo, quienes cumplan con los requisitos necesarios podrán inscribirse de forma online, para obtener este beneficio durante todo 2026 y garantizar así su permanencia en los colegios.

Actualmente, Progresar se divide en tres líneas principales: Progresar Obligatorio, Progresar Superior y Progresar Trabajo. En todos los casos, se exige que los ingresos del grupo familiar o personales no superen tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), salvo excepciones específicas.

En términos generales, pueden acceder:

Estudiantes de entre 16 y 24 años que estén cursando la escuela obligatoria.

Jóvenes de entre 17 y 24 años que inicien una carrera terciaria o universitaria (hasta 30 años si son estudiantes avanzados y sin límite de edad en enfermería).

Personas de entre 18 y 24 años que quieran formarse en oficios, o hasta 40 años si no cuentan con empleo formal.

Además, deben cumplir con condiciones como acreditar alumno regular, mantener el avance académico, tener el esquema de vacunación completo o en curso y participar en las actividades complementarias que exige el programa.

Becas Progresar: estas son las tres líneas en las que te podés inscribir en 2026

El programa se divide en tres líneas principales:

Progresar Obligatorio

Destinado a jóvenes de 16 a 24 años que estén cursando la escuela primaria o secundaria. Exige ingresos familiares menores a tres SMVM, alumno regular, avance académico, vacunación completa o en curso y realización de cursos de orientación vocacional y laboral.

Progresar Superior

Para estudiantes de nivel terciario y universitario. Los requisitos incluyen:

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos 5 años de residencia legal y DNI. Tener entre 17 y 24 años al iniciar la carrera (hasta 30 años si son avanzados; sin límite de edad para enfermería). Ingresos familiares que no superen tres SMVM (con excepción por pensión no contributiva por invalidez Ley 13.478). Haber finalizado el secundario sin materias pendientes. Estar inscripto en universidades o institutos públicos (con excepciones puntuales). Cumplir con el avance académico, vacunación completa y actividades complementarias.

Progresar Trabajo

Apunta a la formación en oficios estratégicos. Requiere:

Ser argentino o extranjero con al menos 2 años de residencia legal. Tener entre 18 y 24 años, o hasta 40 años si no se cuenta con empleo formal. Ingresos personales menores a tres SMVM.

Guía Becas Progresar 2026: ¿cómo inscribirse?

El trámite se realiza de manera online y consta de los siguientes pasos:

Ingresar al sitio oficial de Becas Progresar o descargar la app Progresar+ (Android).

Iniciar sesión con usuario y contraseña o registrarse.

Completar los datos personales, académicos y socioeconómicos.

Seleccionar la línea correspondiente.

Revisar la información y enviar la solicitud.

Consultar el estado del trámite desde la web o la aplicación.

Una vez aprobada la solicitud, el pago se realiza de forma mensual según el calendario que publica ANSES y se organiza por terminación de DNI.

El monto mensual es de $35.000. Generalmente, se abona el 80% mes a mes y el 20% restante se liquida al finalizar el ciclo lectivo, siempre que el estudiante acredite la regularidad y el cumplimiento de los requisitos académicos.

Las fechas de cobro se distribuyen durante una semana de acuerdo con la terminación del DNI: 0 y 1 el primer día, 2 y 3 el segundo, y así sucesivamente. El cronograma oficial puede consultarse en Mi ANSES o en los canales oficiales del organismo.