ANSES oficializó los aumentos de junio: cuánto cobrarán jubilados, pensionados y asignaciones con bono y aguinaldo
Además del ajuste por movilidad, se mantiene el bono para haberes bajos y, en el caso de los jubilados, se suma el medio aguinaldo.
Junio llega con una combinación que cambia fuerte el mapa de ingresos para millones de beneficiarios de ANSES: actualización por movilidad, bono extraordinario para haberes bajos, suba en asignaciones y, en el caso de jubilados y pensionados, el pago del medio aguinaldo. La novedad central es que el organismo oficializó una suba del 2,58% para las prestaciones que se actualizan por inflación, mientras que las asignaciones familiares también tendrán nuevos rangos y montos desde el sexto mes del año.
Cuánto aumenta ANSES en junio para jubilados, pensionados y asignaciones
En el universo previsional, el nuevo movimiento deja a la jubilación mínima en $403.317,99 y a la máxima en $2.713.948,18 para junio. A quienes perciben el haber mínimo se les suma además el bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso mensual escala hasta $473.317,99 antes de contar el aguinaldo. Ese refuerzo, que continúa sin cambios, sigue enfocado en los sectores de menores ingresos y se abona en forma proporcional cuando el haber supera la mínima hasta llegar al tope correspondiente.
La otra variable clave del mes es el Sueldo Anual Complementario (SAC). En junio, jubilados y pensionados cobran la primera cuota del aguinaldo, equivalente al 50% del mejor haber del semestre, excluyendo bonos extraordinarios. Para quien percibe la mínima, esto implica un extra estimado de $201.659, de modo que el total bruto mensual puede trepar hasta $674.976,99 entre haber actualizado, bono y aguinaldo. Es, por lejos, uno de los meses de mayor ingreso del primer semestre para el sector pasivo.
AUH, SUAF y asignaciones familiares: los nuevos montos y topes vigentes
Las subas no se limitan a jubilaciones. La PUAM se actualiza en junio a $322.654,39, mientras que las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez se ubican en $282.322,60. En ambos casos, si corresponde el refuerzo extraordinario, el ingreso final puede mejorar de manera sensible. Para los beneficiarios de la PUAM, con bono y aguinaldo, el monto total del mes puede rondar los $553.981,59, según los cálculos difundidos tras la actualización previsional.
Del lado de las familias, ANSES también oficializó el nuevo cuadro para las asignaciones familiares que se perciben o cuyos hechos generadores se produzcan desde junio. La Resolución 146/2026 fijó un incremento del 2,58% sobre los límites, rangos y montos de las asignaciones contempladas en la Ley 24.714, y además estableció que si una persona del grupo familiar percibe un ingreso superior a $2.970.968, el hogar queda excluido del cobro aunque no supere el límite total previsto. Esta actualización alcanza a trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados, pensionados y titulares de asignaciones universales y por embarazo, según el esquema vigente.
Con esa actualización, la AUH pasa a $144.932 por hijo, aunque el pago directo mensual sigue siendo del 80%, es decir, $115.945,60, ya que el 20% restante se liquida luego de la presentación de la Libreta con los controles exigidos. En el caso de la AUH por discapacidad, el monto asciende a $471.915, con el correspondiente pago parcial mensual hasta completar la rendición anual. El ajuste también impacta sobre SUAF y otras asignaciones, que modifican tanto valores como escalas de ingresos para definir cuánto cobra cada familia.
Calendario de pagos ANSES junio 2026: cuándo cobra cada beneficiario
ANSES ya tiene definido el esquema de pagos de junio de 2026 para jubilados, pensionados, Pensiones No Contributivas y titulares de asignaciones. El cronograma contempla el aumento por movilidad, el pago del bono para haberes bajos y, en el caso de los jubilados y pensionados, también la acreditación del medio aguinaldo.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0: 8 de junio de 2026.
- DNI terminados en 1: 9 de junio de 2026.
- DNI terminados en 2: 10 de junio de 2026.
- DNI terminados en 3: 11 de junio de 2026.
- DNI terminados en 4: 12 de junio de 2026.
- DNI terminados en 5: 16 de junio de 2026.
- DNI terminados en 6: 17 de junio de 2026.
- DNI terminados en 7: 18 de junio de 2026.
- DNI terminados en 8: 19 de junio de 2026.
- DNI terminados en 9: 22 de junio de 2026.
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio de 2026.
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio de 2026.
- DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio de 2026.
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio de 2026.
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio de 2026.
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio de 2026.
- DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio de 2026.
- DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio de 2026.
- DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio de 2026.
- DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio de 2026.
AUH, AUE y asignaciones familiares
Los titulares de asignaciones también cobrarán en junio con los nuevos montos actualizados por ANSES, ya que el organismo oficializó la suba del 2,58% para las asignaciones familiares a partir de ese mes.