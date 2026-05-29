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Junio llega con una combinación que cambia fuerte el mapa de ingresos para millones de beneficiarios de ANSES: actualización por movilidad, bono extraordinario para haberes bajos, suba en asignaciones y, en el caso de jubilados y pensionados, el pago del medio aguinaldo. La novedad central es que el organismo oficializó una suba del 2,58% para las prestaciones que se actualizan por inflación, mientras que las asignaciones familiares también tendrán nuevos rangos y montos desde el sexto mes del año.

Cuánto aumenta ANSES en junio para jubilados, pensionados y asignaciones

En el universo previsional, el nuevo movimiento deja a la jubilación mínima en $403.317,99 y a la máxima en $2.713.948,18 para junio. A quienes perciben el haber mínimo se les suma además el bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso mensual escala hasta $473.317,99 antes de contar el aguinaldo. Ese refuerzo, que continúa sin cambios, sigue enfocado en los sectores de menores ingresos y se abona en forma proporcional cuando el haber supera la mínima hasta llegar al tope correspondiente.

Jubilados ANSES Foto: ANSES

La otra variable clave del mes es el Sueldo Anual Complementario (SAC). En junio, jubilados y pensionados cobran la primera cuota del aguinaldo, equivalente al 50% del mejor haber del semestre, excluyendo bonos extraordinarios. Para quien percibe la mínima, esto implica un extra estimado de $201.659, de modo que el total bruto mensual puede trepar hasta $674.976,99 entre haber actualizado, bono y aguinaldo. Es, por lejos, uno de los meses de mayor ingreso del primer semestre para el sector pasivo.

AUH, SUAF y asignaciones familiares: los nuevos montos y topes vigentes

Las subas no se limitan a jubilaciones. La PUAM se actualiza en junio a $322.654,39, mientras que las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez se ubican en $282.322,60. En ambos casos, si corresponde el refuerzo extraordinario, el ingreso final puede mejorar de manera sensible. Para los beneficiarios de la PUAM, con bono y aguinaldo, el monto total del mes puede rondar los $553.981,59, según los cálculos difundidos tras la actualización previsional.

Del lado de las familias, ANSES también oficializó el nuevo cuadro para las asignaciones familiares que se perciben o cuyos hechos generadores se produzcan desde junio. La Resolución 146/2026 fijó un incremento del 2,58% sobre los límites, rangos y montos de las asignaciones contempladas en la Ley 24.714, y además estableció que si una persona del grupo familiar percibe un ingreso superior a $2.970.968, el hogar queda excluido del cobro aunque no supere el límite total previsto. Esta actualización alcanza a trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados, pensionados y titulares de asignaciones universales y por embarazo, según el esquema vigente.

Jubilados ANSES Foto: ANSES

Con esa actualización, la AUH pasa a $144.932 por hijo, aunque el pago directo mensual sigue siendo del 80%, es decir, $115.945,60, ya que el 20% restante se liquida luego de la presentación de la Libreta con los controles exigidos. En el caso de la AUH por discapacidad, el monto asciende a $471.915, con el correspondiente pago parcial mensual hasta completar la rendición anual. El ajuste también impacta sobre SUAF y otras asignaciones, que modifican tanto valores como escalas de ingresos para definir cuánto cobra cada familia.

Calendario de pagos ANSES junio 2026: cuándo cobra cada beneficiario

ANSES ya tiene definido el esquema de pagos de junio de 2026 para jubilados, pensionados, Pensiones No Contributivas y titulares de asignaciones. El cronograma contempla el aumento por movilidad, el pago del bono para haberes bajos y, en el caso de los jubilados y pensionados, también la acreditación del medio aguinaldo.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de junio de 2026.

DNI terminados en 1: 9 de junio de 2026.

DNI terminados en 2: 10 de junio de 2026.

DNI terminados en 3: 11 de junio de 2026.

DNI terminados en 4: 12 de junio de 2026.

DNI terminados en 5: 16 de junio de 2026.

DNI terminados en 6: 17 de junio de 2026.

DNI terminados en 7: 18 de junio de 2026.

DNI terminados en 8: 19 de junio de 2026.

DNI terminados en 9: 22 de junio de 2026.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio de 2026.

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio de 2026.

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio de 2026.

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio de 2026.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio de 2026.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio de 2026.

DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio de 2026.

DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio de 2026.

DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio de 2026.

DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio de 2026.

AUH, AUE y asignaciones familiares

Los titulares de asignaciones también cobrarán en junio con los nuevos montos actualizados por ANSES, ya que el organismo oficializó la suba del 2,58% para las asignaciones familiares a partir de ese mes.