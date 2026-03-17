La noticia fue anunciada por el ministro de Economía Luis Capuo. Foto: LM Neuquén

Luis Caputo anunció que Uber invertirá $500 millones de dólares para desarrollar su operación en Argentina. El ministro de Economía reveló que tuvo reunión con las autoridades de la empresa en el marco de sus 10 años de haber desembarcado en el país y se relanzará Uber Eats. la aplicación de delivery.

“Importante: Uber invertirá 500 millones de dólares en Argentina Mantuve una excelente reunión junto a José Luis Daza”, informó el jefe del Palacio de Hacienda en redes sociales. Por parte de la empresa estuvieron presentes Dara Khosrowshahi, CEO de Uber; Eli Frías, Gerente General de la empresa para Argentina; y Juan Martín Cappellini, Head de Uber Eats Argentina.

“En el marco de sus 10 años en el país, la compañía nos anunció una inversión de USD500 millones para los próximos 3 años para expandir su operación, relanzar Uber Eats y seguir consolidando a la Argentina como mercado prioritario”, señaló Caputo.

El desarrollo de Uber en Argentina desde 2018

Cabe resaltar que tras haber cesado sus operaciones locales en 2020, Uber oficializó el relanzamiento de su servicio de entrega de comida a domicilio, Uber Eats. La vuelta de la marca se enmarca en un ambicioso plan de expansión que busca consolidar a la Argentina como uno de sus mercados estratégicos a nivel global.

“Argentina es uno de los mercados de mayor crecimiento para Uber a nivel global. Durante diez años hemos construido una operación de escala nacional, y hoy redoblamos nuestro compromiso con el país. Argentina reúne talento, adopción tecnológica y ambición de crecimiento, y por eso estamos comprometiendo USD 500 millones para los próximos tres años”, expresó Dara Khosrowshahi, CEO global de Uber.

Uber Eats. Foto: Reuters

Uber Eats deberá disputar terreno con empresas que ganaron peso en los últimos seis años, como Rappi, Pedidos Ya y la reciente incursión de Mercado Pago en el rubro del delivery. La apuesta de la compañía será aprovechar su ecosistema digital para ofrecer una experiencia integral que combine movilidad y logística en una única aplicación.

Actualmente, Uber cuenta con presencia en más de 50 ciudades y todas las provincias del país y acumula una base de 20 millones de usuarios facilitando ingresos a más de un millón de personas a través de su app de transporte. Su debut original en Argentina se llevó a cabo a fines de 2018 iniciando sus pasos en Mendoza antes de desembarcar en Córdoba y Buenos Aires. Su salida en 2020 fue parte de una reestructuración internacional para concentrarse en mercados donde la firma ya era líder, pero el crecimiento sostenido de la demanda local en los últimos años impulsó este nuevo desembarco.