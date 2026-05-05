Servicios de luz y gas. Foto: NA

El Enargas oficializó nuevos cuadros tarifarios de gas desde el mes de mayo con el 50% de descuento vigente para la mitad de los hogares e incorporó el descuento adicional del 25% para los hogares inscriptos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) definido por la Secretaría de Energía. Sin embargo, el Ente Nacional Regulador del Gas aprobó los cuadros tarifarios de Metrogas y Naturgy con un alza final del 5,6% promedio.

“La Licenciataria deberá aplicar la bonificación adicional dispuesta en el Artículo 1° de la Resolución 111, conforme los términos allí dispuestos, para los usuarios de gas natural y gas propano indiluido por redes, beneficiarios del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Decreto 943 de fecha 31 de diciembre de 2025″, afirmó Enargas en su resolución.

Nuevo equema tarifario Foto: Foto generada con IA

Cuánto hay que pagar el gas en el mes de mayo 2026

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) confirmó los nuevos esquemas tarifarios que comenzarán a aplicar las empresas distribuidoras en todo el país a partir de mayo.

De acuerdo con la resolución 463, en el caso de Metrogas, que presta servicio en la Ciudad de Buenos Aires y en once municipios del conurbano bonaerense, los valores establecidos para usuarios residenciales sin subsidios son los siguientes:

Categoría R1 (la más baja): $3976,22 en CABA y $4591,88 en el conurbano.

Categoría R4 (consumo más alto): hasta $94.995,74 en CABA y $51.624,44 en el conurbano.

En el caso de los clientes de Naturgy Ban, empresa que opera en 30 municipios del norte y oeste del conurbano, la resolución 446 del Enargas fijó los valores correspondientes para usuarios residenciales sin subsidios de la siguiente manera:

Categoría R1 (la más baja): $3257.

Categoría R4 (consumo más alto): $34.878,07.

Naturgy, empresa de gas

Descuento del 25% extra en el gas: quiénes lo pueden cobrar

El Gobierno estableció un descuento agregado en las tarifas del gas para el mes de mayo, que incrementa hasta el 75% el subsidio aplicado sobre el bloque de consumo incluido en el esquema vigente.

Esta medida alcanza a 4.780.000 usuarios de gas incluidos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Aplica tanto a usuarios residenciales y entidades sin fines de lucro, como clubes de barrio.

“Durante mayo, los beneficiarios de gas natural y propano por red, incorporados dentro del régimen SEF, recibirán un 75% de bonificación total sobre el bloque de consumo subsidiado”, afirmaron desde la secretaría de Energía.

Así, el consumo de gas tendrá este mes un 25% adicional al establecido en el decreto que creó el nuevo esquema de subsidios focalizados, que reemplazó al de asistencia por ingresos. Esta decisión busca aminorar el impacto de los aumentos en el costo de abastecimiento, en un contexto cambiante a nivel internacional de los precios de la energía.