El mercado cambiario en Argentina. Foto: REUTERS

El mercado cambiario atraviesa una etapa de relativa calma, con estabilidad y donde la oferta de divisas da muestras de fortalecimiento.

Uno de los principales motores de esta dinámica es la liquidación de dólares del sector agroexportador, impulsada por la cosecha gruesa, especialmente de soja. Mayo, históricamente, suele ser un mes clave en este sentido, con un volumen elevado de ingreso de divisas que fortalece las reservas y reduce presiones sobre el tipo de cambio. A este flujo se suma un elemento adicional: la emisión de bonos por parte de empresas y provincias, que también contribuye a incrementar la oferta de dólares en el mercado.

Durante abril, las colocaciones en moneda extranjera alcanzaron los 2.060 millones de dólares, mostrando una recuperación significativa frente a los meses previos. En el acumulado del primer cuatrimestre, estas emisiones totalizan 6.766 millones de dólares, lo que representa una fuente relevante de financiamiento externo y, al mismo tiempo, un ingreso de divisas que complementa al agro y al crédito financiero.

Cómo se mantiene el tipo de cambio. Foto: Reuters.

El Banco Central y sus 80 jornadas consecutivas de compra de divisas

En paralelo, el Banco Central mantiene una fuerte presencia compradora en el mercado de cambios. En lo que va del año, adquirió más de 7.200 millones de dólares y encadena cerca de 80 jornadas consecutivas de compras. Este desempeño lo posiciona como uno de los mejores arranques desde 2003, aunque todavía condicionado por pagos de deuda y otras obligaciones que limitan la acumulación neta de reservas.

Es que, pese a las compras, las reservas internacionales mostraron cierta volatilidad. En la última semana de abril, cayeron por factores como la reducción de encajes en moneda extranjera y vencimientos de deuda. Sin embargo, el balance mensual fue positivo, con una suba de más de 2.400 millones de dólares.

Banco Central de la República Argentina. Foto: NA

De cara a los próximos meses, las perspectivas se mantienen favorables. La combinación de mayor oferta de dólares -por exportaciones y financiamiento- y la continuidad de las compras del Banco Central podría sostener la estabilidad cambiaria. Si estas condiciones se mantienen, el Gobierno contaría con un margen mayor para evitar tensiones en el mercado y consolidar un escenario de calma en el frente externo.