YPF Foto: NA

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos falló a favor de Argentina y anuló una sentencia de 16.000 millones de dólares contra el país por el juicio por YPF.

La decisión fue dictada por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU. en Manhattan.

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Argentina pretendía revocar la indemnización concedida en septiembre de 2023 por un juez de primera instancia a los antiguos accionistas de YPF, Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management, por las supuestas pérdidas vinculadas a la nacionalización de la petrolera.

Burford Capital, una empresa con sede en el Reino Unido que financia el litigio, percibiría gran parte de cualquier indemnización que supere los desafíos legales.

La jueza Loretta Preska. Foto: REUTERS

El monto de la condena había ascendido a 18.000 millones de dólares con los intereses en el momento en que se presentó la apelación, según informó un abogado de Argentina.