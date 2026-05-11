YPF Black: la nueva estación premium Foto: YPF

YPF acaba de dar un paso estratégico que redefine por completo el concepto tradicional de estación de servicio en la Argentina. Con la apertura de YPF Black, inaugurada en Nordelta, la petrolera presentó un formato de experiencia premium que integra gastronomía de autor, servicios exclusivos y un modelo de atención inspirado en el mundo de la Fórmula 1.

La propuesta no apunta solo a despachar combustible, sino a transformar cada parada en un punto de experiencia diferencial, alineado con estándares internacionales y nuevas demandas del consumidor urbano.

Un nuevo concepto: cargar nafta ya no es lo principal

YPF Black representa el nivel más alto dentro de la nueva arquitectura de retail de la compañía. La idea central es clara: el cliente es el protagonista, y cada interacción está pensada para optimizar tiempo, confort y calidad.

Desde el momento en que el vehículo ingresa a la estación, la atención es personalizada. En cada isla de carga hay personal técnico especialmente capacitado que asiste al conductor, brinda soporte operativo y garantiza seguridad y eficiencia durante toda la estadía.

Este enfoque busca eliminar la lógica del servicio mecánico y reemplazarla por una experiencia integral, donde cada detalle suma valor.

El “Pit Stop” de YPF: rapidez, control y eficiencia

Uno de los diferenciales más llamativos del formato Black es el YPF Pit Stop, un espacio diseñado para realizar controles rápidos y preventivos del vehículo sin necesidad de largas esperas.

YPF Black: la nueva estación premium Foto: YPF

Este sector permite resolver chequeos básicos en pocos minutos, optimizando los tiempos de viaje y reduciendo la incertidumbre en trayectos largos. La inspiración es clara: velocidad, precisión y estándares elevados, como en una carrera profesional.

El objetivo es que el conductor pueda retomar su camino con mayor tranquilidad y sin interrupciones innecesarias.

Gastronomía premium en una estación de servicio

Uno de los pilares que más impacto genera es la apuesta gastronómica. YPF Black incorpora una propuesta de alta cocina, con una carta que incluye las hamburguesas de “Carne”, el concepto desarrollado por el reconocido chef Mauro Colagreco.

La oferta se completa con platos exclusivos, productos seleccionados y café de especialidad, lo que transforma a la estación en algo más que una parada técnica: pasa a ser un destino gastronómico en sí mismo.

Este giro estratégico apunta a captar a un público que valora la calidad, incluso en contextos cotidianos como una carga de combustible o una pausa en medio del viaje.

Beneficios exclusivos y fidelización inteligente

El formato Black también refuerza la estrategia de fidelización. A través del programa Serviclub, los usuarios acceden a beneficios exclusivos, como triplicación de puntos en el lanzamiento, promociones especiales y acceso anticipado a nuevas propuestas.

YPF Black: la nueva estación premium Foto: YPF

La integración entre servicios premium y herramientas digitales apunta a consolidar una relación de largo plazo con los clientes, haciendo que vuelvan a elegir YPF por la experiencia, y no solo por el producto.

Una transformación profunda del negocio retail

YPF Black no es un proyecto aislado, sino el eje de una transformación integral del negocio minorista de la compañía. La red de estaciones se organizará en tres formatos diferenciados:

Black : enfocado en zonas premium y experiencias de alto nivel.

Núcleo : evolución del modelo tradicional en áreas urbanas clave.

Refiplus: versión eficiente y de bajo costo para regiones con menor densidad poblacional.

Este esquema permite adaptar la propuesta según el contexto, optimizar la rentabilidad y ampliar el alcance de la marca en todo el país.

Más que una estación: una nueva forma de viajar

Con YPF Black, la compañía apuesta a liderar un cambio cultural: convertir la estación de servicio en un espacio de valor, comodidad y disfrute. Atención personalizada, gastronomía de autor, tecnología aplicada y servicios rápidos se combinan para elevar el estándar del sector.

La inauguración de Nordelta marca solo el inicio. Todo indica que este formato será clave en la estrategia de crecimiento y diferenciación de YPF en los próximos años.