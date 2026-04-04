Qué pasa con los dólares de ahorristas Foto: Foto generada con IA

La reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal, impulsada por el Gobierno nacional para tentar a los ahorristas a ingresar al sistema los dólares guardados fuera del circuito formal, aún no produjo el efecto esperado. A casi dos meses de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicara la normativa clave, los depósitos bancarios en moneda extranjera del sector privado crecieron apenas unos US$800 millones, una cifra que en el mercado financiero es leída como un avance moderado y por debajo de las expectativas oficiales.

Un crecimiento que no acelera

De acuerdo con los datos oficiales del Banco Central (BCRA), el volumen total de depósitos privados en dólares pasó de US$37.887 millones el 9 de febrero —día de la reglamentación— a US$38.696 millones hacia fines de marzo, lo que implica un incremento cercano a US$809 millones.

El dato llama la atención por dos motivos. Primero, porque en enero, antes de la reglamentación, los depósitos ya habían subido unos US$927 millones, es decir, más que con la ley ya en funcionamiento. Segundo, porque la serie mostró un pico el 2 de marzo, cuando los fondos llegaron a US$39.212 millones, pero ese nivel no logró sostenerse en el tiempo.

Qué busca la Ley de Inocencia Fiscal

El corazón de la iniciativa es reducir el miedo a sanciones que históricamente desalentó la bancarización de dólares en la Argentina. La ley eleva los umbrales para que una operación sea considerada evasión penal, acorta los plazos de prescripción y establece un régimen simplificado de Ganancias, que elimina la obligación de justificar consumos personales para ciertos contribuyentes.

Además, el marco normativo aclara que los bancos no deben exigir explicaciones sobre el origen de los fondos en operaciones de caja, salvo en montos elevados, lo que apunta a dar previsibilidad y seguridad jurídica a los ahorristas.

Por qué los bancos siguen siendo cautos

A pesar del alivio regulatorio, las entidades financieras —sobre todo las privadas— avanzaron con prudencia. Muchos bancos esperaron a que ARCA publicara la letra chica de la reglamentación antes de incentivar activamente los depósitos, y aun así persisten cautelas operativas y legales.

Desde el sector financiero reconocen que la confianza no se construye solo con normas, sino también con estabilidad macroeconómica y reglas sostenidas en el tiempo. Esa desconfianza estructural explica por qué el flujo de dólares hacia los bancos, si bien existe, no muestra todavía un salto significativo.

Dólar Foto: Foto generada con IA

Más allá de los bancos: bonos, Bolsa y cripto

El Gobierno tomó nota del ritmo lento y decidió ampliar el universo de destino de los “dólares del colchón”. En paralelo a la vía bancaria, se habilitó que agentes de Bolsa (ALYC) y plataformas cripto puedan recibir divisas directamente, sin necesidad de pasar por una cuenta tradicional.

Además, el Tesoro lanzó bonos en dólares en el mercado local, una estrategia que busca captar ahorros en moneda dura y canalizarlos al financiamiento del Estado, con nuevas emisiones previstas para las próximas licitaciones.

Un stock enorme que todavía no aparece

El desafío sigue siendo colosal. Estimaciones oficiales y privadas coinciden en que los argentinos conservan cientos de miles de millones de dólares fuera del sistema financiero, acumulados durante años de controles cambiarios, crisis bancarias y alta inflación.

En ese contexto, el aumento de US$800 millones es leído por analistas como un primer paso, pero insuficiente para hablar de un cambio de comportamiento estructural. La propia experiencia histórica muestra que los ahorristas reaccionan lentamente y suelen esperar señales claras de estabilidad política, fiscal y cambiaria antes de modificar hábitos arraigados.

Dólar Foto: Foto generada con IA

El balance inicial

Con la reglamentación ya vigente, la Ley de Inocencia Fiscal suma herramientas para atraer dólares al sistema, pero todavía no genera un efecto masivo. Los depósitos se mantienen cerca de máximos históricos, un dato positivo, aunque la velocidad de crecimiento revela que la confianza sigue siendo el activo más difícil de recuperar.

En los próximos meses, el termómetro clave será si la combinación de normas más flexibles, opciones de inversión en dólares y estabilidad macro logra finalmente que los billetes salgan del colchón y entren, de una vez, al circuito formal.